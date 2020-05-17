وصول رحلة استثنائية تقل 270 مصرياً من دبي لمطار مرسى علم

المصدر: البيان الإلكتروني

وصلت إلى مطار مرسى علم الدولي، شمالي مصر، رحلة جوية استثنائية قادمة من مطار دبي الدولي، تقل على متنها 270 مصرياً من العالقين بدولة الإمارات، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التي تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران، لإعادة العالقين بالخارج، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عن مصادر مصرية.

وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولي، إن رحلة دبي التي وصلت مساء السبت، تعد ثالث رحلات العالقين بالخارج التي تصل من الأراضي الإماراتية لمرسى علم، حيث استقبل مطار مرسى علم رحلتين من العاصمة أبوظبي يوم الجمعة، وأخري من دبي.

وأكد المصدر أنه جارى اتخاذ الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحي بمرسى علم لمدة 14 يوما.

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هناك فريقا طبيا مدربا من رجال الطب الوقائي والحجر الصحي، في انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولي، مؤكدا أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة في تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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