5 رحلات طيران استثنائية للمصريين بأبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة المصري، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات في أبوظبى، يفيد بأن السفارة سترتب رحلات استثنائية للعالقين على "مصر للطيران" (القاهرة- أبوظبى) لتكون 5 رحلات يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي 19 و20 مايو الجاري.

وبحسب بيان صدر اليوم عن الوزارة، يأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف البيان، أنه سيتم إبلاغ المواطنين المسجلة بياناتهم ضمن العالقين بالسفارة بأبوظبي برسائل نصية هواتفهم لتأكيد تسجيلهم.

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