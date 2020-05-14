"أوبر" تقدم رحلات مخفضة للعاملين بالقطاع الطبي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أوبر اليوم عن إطلاق خدمة (UberMedics) في دولة الإمارات لدعم العاملين بالقطاع الطبي في دولة الإمارات، والتى من خلالها ستعمل مع مقدمي الرعاية الصحية لتوفير رحلات منخفضّة التكلفة للعاملين بالأطقم الطبية في مدينتي أبوظبي ودبي، وذلك لدعم المجتمعات والمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويأتي هذا الالتزام ضمن تعهد أوبر العالمي بمساعدة العاملين في القطاع الصحي، وتوفير الدعم لهم وللمجتمعات التي تحتاج إلى خدمات التنقّل الضرورية في هذه الظروف الإستثنائية. كما تندرج ضمن دور أوبر لدعم الجهود المبذولة من قِبل السُلطات والمدن من أجل مواجهة انتشار جائحة كورونا.

وسيتم إطلاق خدمة (UberMedics) بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من أجل تمكين وصول فائدتها إلى الآلاف من العاملين بالأطقم الطبية في أنحاء دولة الإمارات.

ومن ضمن هؤلاء الشركاء، "أمانة للرعاية الصحية" التابعة لـ "مبادلة للرعاية الصحية"، وتعد المزود الرائد في المنطقة للرعاية المتخصصة الطويلة الأجل وإعادة التأهيل وخدمات الرعاية الصحية المنزلية.

و ستستخدم "أمانة للرعاية الصحية" الخدمة من خلال الاستفادة من حلول أوبر للشركات، لنقل مقدمي الرعاية من وإلى منازل المرضى. بالإضافة إلى ذلك ستتعاون أوبر مع مجموعة من الشركاء في مدينة دبي بما في ذلك المستشفى السعودي الألماني ومستشفى زليخة، من أجل توفير رحلات مخفّضة التكلفة للأطقم الطبية والأساسية العاملة لديهم من وإلى أماكن عملهم من خلال تطبيق أوبر.

وفي معرض تعليقه على هذه المبادرة، قال رفاد محاسنة، مدير عام أوبر في الإمارات: "في خضم هذه الظروف الإستثنائية، ومع التغيير الذي تسبب به فيروس كورونا على حياتنا وأعمالنا، نعمل في أوبر على المساهمة بقدر ما يمكن من أجل إحداث تأثير إيجابي على مجتمعاتنا. ونريد أن نقوم بدورنا وندعم الذين لديهم دوراً رئيسياً في حمايتنا من هذه الجائحة".

وأضاف محاسنة: "نتطلع إلى التعاون مع المزيد من الشركاء وتقديم العون للعاملين في مجال الرعاية الصحية، من أجل تمكينهم للوصول إلى أماكن عملهم بكل أمان وبنحو موثوق في هذه الظروف الإستثنائية".

الجدير بالذكر أن خدمة (UberMedics) قد تم تصميمها من أجل ضمان توفير وسيلة تنقّل آمنة و موثوقة للعاملين في مجال الرعاية الصحية والذين يحتاجون إلى خدمات تنقل ضرورية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز