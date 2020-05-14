"سانوفي": أولوية الحصول على لقاح ضد كورونا لن تكون للأميركيين

المصدر: أ ف ب

أكد المدير الفرنسي للمجموعة العملاقة للصناعات الصيدلانية "سانوفي" أنها لن تعطي الأولوية للولايات المتحدة لدى توزيع لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد إذا أثبت الاتحاد الأوروبي أنه على الدرجة نفسها من "الفاعلية" لتمويل تصنيعه.

وقال المدير الفرنسي لسانوفي أوليفييه بوجيلو لشبكة "بي اف ام تي في" إن "الأميركيين فعالون في هذه الفترة". وأضاف "يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي على الدرجة نفسها من الفاعلية عبر مساعدتنا على تأمين هذا اللقاح بسرعة كبيرة".

وجاء إعلان سانوفي بعيد تصريح لسكرتيرة الدولة للاقتصاد أنييس بانييه روناشير لإذاعة "راديو سود" قالت فيه إن إعطاء الأولوية للولايات المتحدة سيكون "غير مقبول".

وقالت "بالنسبة لنا سيكون من غير المقبول أن يتم ترجيح كفة هذا البلد أو ذاك في الحصول عليه بذريعة مالية".

وصرّح المدير العام ل"سانوفي" بول هادسن الأربعاء أن شركته ستؤمن للولايات المتحدة "أولا" اللقاح عندما يتم التوصل اليه، لأن هذا البلد استثمر ماليا لدعم الأبحاث التي تقوم بها شركة الصيدلة العملاقة.

وأوضح في مقابلة مع وكالة أنباء "بلومبرغ" المالية أن الحكومة الأميركية "تملك حق الحصول على الطلبيات المسبقة الكبرى" لأن الولايات المتحدة "استثمرت لمحاولة حماية سكانها".

وقال بوجيلو "الهدف هو أن يكون اللقاح متوافرا في الولايات المتحدة وفي فرنسا وفي الاتحاد الأوروبي بالطريقة نفسها". وأضاف أن ذلك سيكون ممكنا "إذا عمل الأوروبيون بالسرعة نفسها التي يعمل فيها الأميركيون".

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