"أدنوك للتوزيع" تقدم خدمة التوصيل للمنازل

المصدر: أبو ظبي – البيان

أطلقت أدنوك للتوزيع، العاملة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، خدمة توصيل المستلزمات الأساسية من متاجر مختارة من واحات أدنوك للمنازل في غضون 30 دقيقة فقط.

وأصبح بوسع عملاء أدنوك باستخدام موقع "طلبات" الإلكتروني، أو تطبيق "طلبات" للهواتف المتحركة طلب أكثر من 1100 منتج من الوجبات الخفيفة، والمستلزمات اليومية، والمشروبات الباردة والساخنة.

وستضيف أدنوك للتوزيع المزيد من المنتجات الجديدة باستمرار بأسعار تنافسية.

من جانبه، قال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: "في ظل حرصنا على راحة عملائنا وسلامتهم قمنا بهذه الخطوة لنسهل على عملائنا الكرام الحصول على المستلزمات الضرورية بكل سهولة وأمان".

وأضاف الشامسي: "طلبات تضم شبكة متميزة يمكننا الاعتماد عليها لتوصيل احتياجات عملائنا باحترافية لضمان التزامهم التام بتوجيهات السلطات بالبقاء في المنزل".

ومن جانبه قال محمد يلدريم، مدير إدارة شركة طلبات في الإمارات: "عقد هذه الشراكة مع أدنوك للتوزيع سنتيح لعملائنا معاً المزيد من الأسباب للبقاء في المنزل والحفاظ على سلامتهم".

وخلال شهر رمضان سيكون بوسع العملاء الاستفادة من مجموعة من العروض، بما في ذلك "مختارات رمضان" بأسعار تبدأ من 99 درهماً وتضم مجموعة من المنتجات والوجبات الخفيفة والحلويات لوجبة إفطار مثالية.

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