"دو" تزيد معدل سرعات الإنترنت إلى 130 ميجابت في الثانية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أنها توفر لعملائها في الإمارات أسرع خدمات النطاق العريض الثابت على مستوى منطقة الخليج، مما يبرهن على جودة خدمات الاتصال التي توفرها الشركة عبر شبكتها الثابتة.

وتماشياً مع توجيهات هيئة تنظيم الاتصالات ومبادرتها الرامية لضمان استمرار عمليات التعلم والعمل عن بُعد بشكل سلس في الدولة، تمت زيادة متوسط سرعات النطاق العريض الثابت إلى 100 ميجابت في الثانية في جميع أنحاء الإمارات.

واستناداً إلى أداء شبكة دو الثابتة، يستفيد العملاء، من متوسط سرعات إنترنت يبلغ 130 ميجابت في الثانية - 30% أعلى من متوسط سرعة الإنترنت في الدولة البالغ 100 ميجابت في الثانية.

وبالرغم من الزيادة الكبيرة على البيانات وحركة الإنترنت خلال الفترة الماضية نتيجة تنامي الطلب من جانب الأعمال والمؤسسات التعليمية، تمكنت دو من استيعاب هذه النمو من خلال زيادة سرعة الإنترنت عبر شبكة النطاق العريض الثابت، حيث تمتلك الشركة بنية تحتية شبكية قوية تشكل ركيزة أساسية لقطاع الاتصالات في الدولة.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: " نعمل بشكل مستمر لتوفير خدمات اتصال فائقة الجودة والكفاءة لمختلف شرائح وفئات عملائنا، وكما هو معروف ومتوقع، فقد أدت الظروف الراهنة إلى طلب غير مسبوق من جانب عملائنا للحصول على خدمات إنترنت ذات سرعات عالية عبر شبكتنا الثابتة، لتلبية متطلبات واحتياجات التعليم والعمل عن بُعد فضلاً عن الأنشطة الترفيهية وخدمات البث عبر الإنترنت".

وأضاف: " تمكنا من مضاعفة سعة شبكتنا الثابتة لتلبية الطلب المتنامي على حركة الإنترنت خلال هذه الفترة. وتواصل شبكتنا تزويد العملاء بخدمات اتصالات موثوقة وتمكنت من استيعاب النمو الكبير في الطلب على حركة المرور. وسنواصل بذل كافة الجهود الممكنة لضمان قدرة شبكتنا على دعم سكان الإمارات ومجتمعات الأعمال الآن وفي المستقبل وذلك بما يتماشى مع رؤيتنا نحو دفع عجلة التحول الرقمي وتقديم حلول اتصال رائدة للعملاء".

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