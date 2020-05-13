"أغذية" تطلق مبادرة "عطاء من القلب" بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مجموعة أغذية، إحدى شركات إنتاج الأغذية والمشروبات في المنطقة، عن عقدها شراكة تعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تهدف إلى إيصال المواد الغذائية الأساسية حسب الإجراءات المتبعة لديها خلال الأوضاع الصحية السائدة.

وتشكل حملة "عطاء من القلب" التي أطلقتها "أغذية" في إطار مبادراتها المتعلقة بـ"المسؤولية الاجتماعية للشركات" وهي جزء لا يتجزأ من جهودها المتواصلة من أجل الإسهام في توفير الدعم للمجتمع والتي تشجع الهيئات والمؤسسات الأخرى على التآزر والتضامن من خلال المساعدة المجتمعية في ظل الأزمة الصحية الراهنة. وتقوم هذه الحملة التي انطلقت في 5 إبريل 2020 بتوزيع صناديق تم البترّع بها الى الأشخاص المستهدفين، وهي تحتوي على منتجات غذائية أساسية مثل الماء والطحين والزيت والمعكرونة ومعجون الطماطم والشاي والتمر وغيرها من المواد الضرورية.

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة أغذية" بالإنابة: "نحن نعتزّ بإطلاق هذه المبادرة الهادفة إلى توفير المساعدة والدعم في مثل هذه الأوقات بالشراكة مع الهلال الأحمر، وذلك من أجل تأكيد التزامنا الدائم بمسؤوليتنا الاجتماعية. إن أغذية وجميع منسوبيها يتمنون السلامة والصحة للجميع ونحن نخوض هذه التحديات معاً وأملين أن تزول في القريب العاجل".

من جهته، قال راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي: "إن شراكتنا مع أغذية تحظى بأهمية قصوى كون هذه المبادرة سوف توفر المساعدة لمجتمعنا وخصوصاً لأولئك الأشخاص الذين هم بحاجة إليها. نحن نواصل العمل مع الهيئات والمؤسسات من أجل دعم الجهود الإغاثية الإنسانية، وحملة العطاء من القلب هي خير دليل على تعهداتنا تجاه المجتمع".

وتدعو هذه المبادرة الهيئات والمؤسسات الأخرى المعنية إلى تشجيع الدعم في مثل هذه الأوقات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الصناديق سوف تكون متاحة للشراء عبر متاجر أغذية "1971" في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وتتزامن هذه الحملة مع تبنّي "أغذية" مبادرة "عطاء من القلب" من أجل ضمان توفير المواد الغذائية والماء والمنتجات الأساسية المنزلية بما يتوافق مع مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي.

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