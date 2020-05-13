"فيزا" تقدم منحة مالية 1.6 مليون دولار لدعم عمليات التعافي من كورونا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة "فيزا" اليوم عن موافقتها على تخصيص منحة مادية بقيمة 1.6 مليون دولار للصليب الأحمر لدعم برامج التعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كلاً من وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويدعم الصليب الأحمر جهود الخط الأمامي لمكافحة الفيروس المستجد إلى جانب توفير الخدمات الحيوية والهامة للمجتمعات الضعيفة من خلال تقديم خدمات الصحة العامة والإغاثة في حالات الكوارث.

وتأتي تلك المنحة، كجزء من إلتزام "فيزا" الذي أعنلت عنه سابقًا والذي يبلغ 210 مليون دولار، مع تخصيص 10 ملايين دولار للإغاثة من فيروس كورونا لتركز على الاحتياجات الطارئة التي تم الإعلان عنها هذا الاسبوع للمنظمات في جميع انحاء العالم إلى جانب 200 مليون دولار لتلبية الاحتياجات طويلة الأجل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وعلى الصعيد العالمي، تقدم "فيزا" تمويلاً بقيمة 4.3 مليون دولار لدعم برامج مكافحة فيروس كورونا للصليب الأحمر.

من جانبه صرح أندرو توري، الرئيس الإقليمي لشركة "فيزا" في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "واجهت المجتمعات في جميع أنحاء العالم تحديات غير مسبوقة نتيجة لوباء فيروس كورونا، حيث وضعت نسب تفشي الوباء ضغطاً هائلاً على مقدمي الخدمات الصحية العامة والخدمات الأساسية الأخرى".

وأضاف توري: "قد وضع فيروس كورونا تحديات إضافية علي المجتمعات المحلية عبر منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يعاني العديد من تلك المجتمعات بالفعل من اَثار الفقر أو انعدام الأمن والصراع أو تغير المناخ. وتهدف المنحة المقدمة إلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي تقديم الدعم الذي تشتد الحاجة إليه لمواصلة تقديم الخدمات الحيوية في جميع أنحاء المنطقة.

وقال جراهام ماكميلان، رئيس مؤسسة "فيزا": "نحن ممتنون للعمل المذهل الذي تقوم به منظمات المساعدة الإنسانية للمجتمعات المحلية في جميع الدول المتضررة من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتقوم المؤسسة بتقديم هذه المنح لدعم عمل هذه المنظمات في هذه الأوقات الصعبة المليئة بالمخاطر".

وسيدعم البرنامج القادم والذي يبلغ قيمته 200 مليون دولار ومدته 5 سنوات، للأعمال التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر، مع التركيز علي تعزيز التقدم الاقتصادي للمراَة. وكلاهما سيكون حاسماً للإنتعاش الاقتصادي علي المدي الطويل من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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