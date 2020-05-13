"كارفور" تطلق حملة لتوفير مستلزمات رمضان للفئات المحتاجة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت كارفور، التي تديرها شركة ماجد الفطيم في الإمارات العربية المتحدة، حملة تبرعات في كافة متاجرها على مستوى الدولة، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، بهدف توفير صناديق تحتوي مستلزمات رمضان الأساسية، للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك.

وتشكل المبادرة منصة بإمكان الجمهور من خلالها شراء صناديق بقيمة 50 أو 100 درهم إماراتي عبر الإنترنت أو من أي فروع كارفور المتواجدة في مختلف أرجاء الإمارات، حيث يحتوي كل صندوق على مواد غذائية أساسية مثل الزيت النباتي، والأرز، والسكر، والعصائر والحبوب.

وسيتم توزيع الصناديق الغذائية أسبوعياً من قبل الهلال الأحمر الإماراتي على العائلات المحتاجة لمساعدتهم في الاستمتاع بالأجواء الرمضانية من دون الحاجة إلى القلق بشأن كيفية تأمين وجباتهم اليومية.

وقال فيليب بجييون، مدير كارفور الإمارات لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "خلال هذا الشهر الفضيل الذي يجسد معاني التعاطف والتسامح، يسعدنا أن تكون لدينا فرصة للقيام بدورنا والمساهمة في دعم ومساندة المجتمع. ويتماشى هذا التعاون مع نهج الهلال الأحمر الإماراتي الرائد في مد يد العون للجميع، لا سيما خلال هذه الفترة الصعبة".

وأضاف بجييون: "ستعمل الحملة على توزيع الصناديق الرمضانية بالنيابة عن عملائنا وذلك لتحقيق الراحة والطمأنينة لهم، وفي الوقت نفسه تشجيعهم على المشاركة وفعل الخير. ونؤكد لأفراد مجتمعنا أن كارفور دائماً إلى جانبهم، ونأمل أن نتمكن من مساعدة أكبر عدد ممكن من العائلات خلال الشهر الفضيل".



وسيتم التبرع بجزء من صناديق كارفور لصالح دعم حملة "10 ملايين وجبة"، التي تعمل على تقديم الدعم الغذائي للأفراد المحتاجين والأسر المتعففة والتي تضررت جراء جائحة كوفيد 19، خلال شهر رمضان الكريم.

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