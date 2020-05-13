قطاع الطيران يتصدر جدول أعمال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي

المصدر: دبي - البيان

أكد القائمون على معرض سوق السفر العربي مشاركة كل من الخبير في صناعة الطيران السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، وجوزيف فارادي الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة "ويز إير"، في الكلمة الافتتاحية من الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي الذي يقام من الأول حتى الثالث من شهر يونيو 2020.

تشير أحدث التحليلات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا"، إلى أن أزمة كوفيد-19 ستتسبب في انخفاض إيرادات المسافرين لشركات الطيران في العالم بنحو 314 مليار دولار، بانخفاض نسبته 55% مقارنةً بعام 2019.

وفي ضوء هذه المتغيرات، سيسلط الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي ضمن سلسلة من الندوات الرقمية والمقابلات التي يديرها جون ستريكلاند، الخبير في قطاع الطيران ومدير شركة "جي إل إس" للاستشارات، الضوء على الإجراءات التي تتخذها شركات الطيران لمواجهة التأثير المباشر لهذه الجائحة على أعمالها.

في هذا الإطار، سيناقش السير تيم كلارك الذي كرّس 35 عاماً للنهوض بطيران الإمارات لتصبح أكبر شركة طيران للمسارات الجوية بعيدة المدى في العالم، والذي ساهم أيضاً في الجهود التي بُذلت لتحويل دبي إلى مركز عالمي في قطاع السفر، سيناقش الفترة الطويلة التي أمضاها في الشركة، كما سيتناول في الوقت عينه استجابة الشركة والإجراءات التي اتخذتها للتعامل مع جائحة كورونا الحالية.

كما سيتم تسليط الضوء على استراتيجية طيران الإمارات المستقبلية، مع التركيز على خططها لجعل الطيران أكثر أماناً من خلال تبني أدوات التكنولوجيا.

سيتطرق جوزيف فارادي الرئيس التنفيذي لشركة "ويز إير" للطيران الاقتصادي منخفض التكلفة بدوره إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الشركة، والتي ساعدتها على مواصلة عملياتها أثناء تفشي هذا الوباء.

وفي السياق ذاته، سيستحوذ الإطلاق الوشيك لعمليات شركة "ويز إير" في أبوظبي بالشراكة مع شركة أبوظبي التنموية القابضة على محور النقاشات الرئيسية خلال هذا الحدث، والذي سيعزز من مكانتها السوقية في قطاع الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة.

من جانبها قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "لا تزال صناعة الطيران تواجه ظروفاً صعبة، حيث من المتوقع في هذا الشأن أن تنخفض إيرادات المسافرين لشركات الطيران في العالم بنسبة تزيد عن 55% عام 2020. ولمعالجة هذه المشاكل والتحديات، قررنا استضافة اثنين من أكثر الشخصيات المؤثرة والفاعلة في صناعة الطيران للتعرف على إجراءاتهم واستراتيجياتهم المستقبلية".

بالإضافة إلى هذين المتحدثين، ستقدم الندوة الرقمية التي تنظمها "سيريوم" تحليلات قوية ومؤثرة لدعم أداء أعمال الشركات. ولطالما ساهمت "سيريوم" من خلال خبرتها الواسعة الممتدة على مدى عقود من الزمن، في دعم الشركات المصنعة للطائرات، وكذلك المطارات وشركات الطيران وغيرها، وساعدتهم على رسم مستقبل أعمالهم ودعم صناعة السفر بشكلٍ عام.

سيجري السير تيم كلارك مقابلته يوم الإثنين الأول من يونيو من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الإمارات (أي من الساعة الثامنة وحتى التاسعة صباحاً حسب التوقيت الصيفي لبريطانيا). تليها مقابلة جوزيف فارادي يوم الأربعاء الثالث من يونيو في التوقيت ذاته. في حين تقام الندوة الرقمية التي تديرها "سيريوم" في الثالث من يونيو، وتحديداً من الساعة الخامسة والربع حتى السادسة مساءً بتوقيت الإمارات (من الثانية والربع حتى الثالثة عصراً بالتوقيت الصيفي لبريطانيا).

تجدر الإشارة إلى أن الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي سيقام من الإثنين 1 حتى الأربعاء 3 يونيو 2020.

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