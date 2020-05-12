سينما للسيارات قريباً في مول الإمارات

المصدر: دبي- بشار باغ

نشرت فوكس سينما اعلانا تشويقيا على تويتر تظهر فيه شاشة عرض سينمائية وبجانبها سيارة في دلالة على اقتراب افتتاح سينما للسيارات في مول الإمارات على ان تخصص لها مساحة في الموقف العلوي للمركز، ودون حساب فوكس سينما "تجربة سينمائية جديدة قريبا في مول الإمارات".

وتوفر سينما السيارات حلا مبتكرا وآمنا مع اغلاق دور السينما في ظل الاجراءات الاحترازية الحالية، حيث تضمن التباعد الاجتماعي للمشاهدين مع وجود كل مشاهد في سيارته ضمن مكان مغلق بعيدا عن الآخرين.

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