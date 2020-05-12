حزمة برامج مجانية من "زوهو" لدعم التجزئة في الإمارات ضد كورونا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت "زوهو كوربوريشن"، شركة التكنولوجيا ومقرها دبي، عن طرح حزمة Vertical Relief Plan - VRP في الإمارات، التي تشتمل على برامج وأدوات مجانية لمساعدة الأعمال والمنظمات المتأثرة بوباء (كوفيد -19) عبر قطاعين هما قطاع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الربحية وقطاع التجزئة.

وتضم الحزمة برنامج "تطبيق زوهو كرياتور كوفيد-19"، الذي يساعد المنظمات غير الربحية، والهيئات الحكومية بدولة الإمارات، التي تعمل على برامج مختلفة كمراقبة المرضى أو توزيع الطعام، لتنفيذ مهامهم على نحو أكثر فاعلية بمساعدة التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، تقدم "زوهو" تراخيص مجانية لاستخدام برامجها لدعم كافة الهيئات الحكومية في جهودها للتصدي للوباء.

فيما يتيح برنامج "زوهو سوشيال" المتوفر بالمجان لمدة 6 أشهر لكافة المنظمات غير الربحية في الدولة تعزيز الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات وإدارة خطوط التوزيع.

وبالنسبة للعاملين في الخطوط الأمامية في متاجر التجزئة، التي أُغلقت بسبب الأزمة، فقد بات بإمكانهم بناء حضور على الانترنت باستخدام تطبيق "زوهو كوميرس ستارتر بلان" بشكل مجاني، لمدة تصل لـ 60 يوماً. فيما يمكن للشركات التي توفر خدمات أساسية، كالتجزئة أو المواد الصيدلانية، أن تنشئ حضورها عبر الانترنت بسرعة عن طريق الاستفادة مجاناً من التدريب والدمج السريع لـتطبيق "زوهو انفينتوري" ، برنامج إدارة الطلبيات لدى "زوهو"، المصمم خصيصاً لهم.

وبهذه المناسبة، قال "شريدار فيمبو"، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لدى "زوهو": "نعرب عن امتناننا الشديد لجميع العاملين الذين يساعدوننا في تجاوز هذه الأزمة. يقف وراء أولئك المتواجدين على الخطوط الأمامية، عمّال في صناعات أخرى يكافحون ويثابرون ويبتكرون طرق جديدة للمضي قدماً. ومن هنا، تشكل حزمة Vertical Relief Plan وسيلة لدعم أولئك الأشخاص، سواء كانوا موظفين في مؤسسات حكومية أو تجار تجزئة، ممن يبدون التزاماً تاماً بمساعدة الآخرين وإعادة العالم إلى أرضية صلبة".

وتمثل حزمة VRP جهداً موجهاً يرمي إلى توفير أقصى درجات الدعم للشركات والمنظمات التي تأثرت أعمالها بشدة خلال هذه الأزمة. وبالإضافة إلى هذه البرامج، تشجع "زوهو" الشركات الصغيرة، إلى جانب الخبراء في أقسام المالية والمبيعات والتسويق والموارد البشرية ضمن المؤسسات الأكبر، على الاستفادة من برامج التدريب والدعم، التي تقدمها الشركة لمساعدتهم على التكيّف مع أدوارهم المتغيرة خلال هذه الأوقات.

وكانت "زوهو" قد طرحت، في مرحلة مبكرة من الأزمة الراهنة، عدة مبادرات لمساعدة مجتمع الأعمال الأوسع نطاقاً في دولة الإمارات، بما في ذلك برنامج "المساعدة على الاشتراك في حالات الطوارئ للشركات الصغيرة" (ESAP) ومنصة "ريموتلي" الافتراضية المجانية للعمل من المنزل التي تتيح تعزيز التعاون والانتاجية.

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