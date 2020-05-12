شاهد.. احتراق ناقلة نفط في إندونيسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب ما لا يقل عن 22 شخصا في حادث اشتعال النيران في ناقلة بترول خام فى أحد أكثر الموانئ ازدحاما فى إندونيسيا أمس الاثنين.

وقال مسؤول الإغاثة إن فرق الإنقاذ سارعت للوصول إلى عشرات العمال المحاصرين على متن ناقلة النفط. وسمع دوي انفجارين قبل وقت قصير من اندلاع الحريق في ناقلة النفط "جاغ ليلا" التي يبلغ طولها 250 متراً. وتشكل عمود من الدخان انبع نحو السماء وشكل سحابة ضخمة من الدخان الأسود.

ناقلة النفط المنكوبة كانت ترفع علم إندونيسيا، وكانت راسية في ميناء بيلاوان شمال سومطرة للخضوع لسلسلة من الإصلاحات، بحسب "يورونيوز".

وقال قائد الشرطة المحلية ديان، إن أفراد الطوارئ نقلوا 22 بحارًا مصابًا إلى المستشفى ولا يزال آخرون محاصرين بالنيران داخل الناقلة، مشيرا إلى أن سببي الانفجار والحريق لم يتحددا بعد.

وتابع ديان أن الحريق امتد إلى سفينة أخرى على الأقل ترسو بجانب ناقلة النفط، كما تسببت قوة الانفجار في أضرار طفيفة في المنازل المجاورة.

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