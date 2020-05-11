"مالية عجمان" تحصل على شهادة التوافق الأمني في أمن البيانات

المصدر: وام

حصلت دائرة المالية في عجمان، على شهادة التوافق الأمني والمطابقة لمعايير أمن البيانات لأنظمة بوابة عجمان للدفع الذكي من قبل شركة " فاليو مينتور " العالمية.

وتغطي هذه الشهادة مختلف خدمات بوابة عجمان للدفع الذكي وبنياتها الأساسية بما في ذلك بوابة الدفع الإلكترونية، والمقاصة والتسوية الآلية، والاستضافة والتخزين الآمن للمعلومات وكافة الأجهزة والبطاقات.

وتستهدف دائرة المالية أن تكون بوابة عجمان للدفع الذكي /AjmanPay/ بديلا للنقد في خدمات الدفع والسداد وتسوية وتحصيل الإيرادات.

وقال مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية بعجمان : تسهم شهادة التوافق الأمني والمطابقة لمعايير أمن البيانات في الحد من اختراقات بيانات بطاقات الدفع التي غالبا ما تحدث في جميع أنحاء العالم وهو ما يساعد في جعل أنظمة الدفع الذكية أكثر أمانا، مشيرا إلى أن الحصول على هذه الشهادة ما هو إلا تعزيز لمصداقية بوابة عجمان للدفع الذكي كبديل للنقد يتميز بالسهولة والراحة والدرجة العالية من الأمان، كما أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود دائرة المالية المستمرة لجعل بوابة عجمان للدفع الذكي منصة الدفع الأكثر أمانا.

وأشار إلى سعي الدائرة لتقديم جميع خدماتها وفقا للمعايير العالمية للجودة والكفاءة التشغيلية والشفافية، الأمر الذي يعد واحدا من الأهداف الدائرة الاستراتيجية .. وقال : نحن سعداء بالحصول على هذه الشهادة التي تعد بمثابة إنجاز استراتيجي من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة في أمان بوابة عجمان للدفع الذكي التي تعد إحدى مبادراتنا المبتكرة والتي جاءت لتحل بديلا ذكيا للنقد في عمليات الدفع والسداد وتسوية وتحصيل الإيرادات.

وأضاف : الحصول على هذه الشهادة يؤكد التزامنا بالحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمان في منظومة بوابة عجمان للدفع الذكي، ولعل الأمر الأكثر أهمية هو الحفاظ على الثقة الحكومية وثقة مستخدمي بوابة عجمان للدفع الذكي في سلامة وسرية معلوماتهم المالية وبياناتهم الشخصية، مما يجعل بوابة عجمان للدفع الذكي بوابة الدفع المفضلة في إمارة عجمان.

من جهته، قال محمد جاسم آل علي، مدير مكتب الاستراتيجية وإدارة المشاريع في دائرة المالية، إنّ الحصول هذه الشهادة يأتي ضمن جهود فريق بوابة عجمان للدفع الذكي المستمرة لزيادة الكفاءة والحدّ من مواطن الضعف في منظومة البوابة.

وقال المهندس أحمد نظمي إبراهيم، مدير مشروع بوابة عجمان للدفع الذكي إنّ هذه الخطوة تقلّل من التعرّض لخطر الخسائر التي قد تنجم عن عمليات الاحتيال واختراق البيانات وأن بوابة عجمان للدفع الذكي هي من بين مزوّدي خدمات الدّفع الذكي المعتمدين والموثوقين وأنّها ستبقى كذلك في المستقبل.

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