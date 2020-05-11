"أجيليتي" تطلق مشروعاً بدبي لتوفير مستلزمات الحماية من كورونا

المصدر: دبي - البيان

أطلقت أجيليتي، الشركة العاملة في تقديم الخدمات اللوجستية العالمية مشروع "Global Response Aid GRA"، ومقره دبي بهدف شراء المعدات المعتمدة ومنتجات الفحص المخبري والتشخيص والوقاية، وتقديم خدمات مثل خدمات التتبع ووحدات الفحص المتنقلة المخصصة للوقاية من وتشخيص ومعالجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ويعمل المشروع الجديد مباشرة مع المصنّعين الموثوقين حول العالم للحصول على منتجات آمنة وفعالة وتوفيرها للحكومات والسلطات الصحية والمؤسسات العامة؛ والمرافق الطبية في الخطوط الأمامية مثل المستشفيات والعيادات؛ والمنظمات غير الحكومية المشاركة في التصدي لوباء كوفيد 19، والشركات التي تتطلع لحماية عمالها ومقار أعمالها.

وتشمل المنتجات التي يتم توفيرها من قبل الشركة أجهزة التنفس عالية الجودة وأجهزة الفحص الحراري وموازين الحرارة والأقنعة والنظارات والملابس الواقية ولوازم التنظيف والتعقيم، بالإضافة إلى مجموعات الاختبار التي يمكن لها تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفيات.

كما يساعد تطبيق الهاتف المحمول الذي طوره المشروع في وقف انتشار الفيروس من خلال مميزات التتبع المجتمعي والتنبيهات الإلكترونية، كما يوفر التطبيق القدرة على التسجيل، وتوثيق الوقت، وربط نتائج الاختبار بالموقع الجغرافي.

كذلك، تقوم الشركة بنشر وحدات متنقلة للفحوصات المخبرية ومعدات التشخيص وفرقاً مدربة من فنيي المختبرات الطبية المدربين على إجراء فحوصات كوفيد 19 المخبرية بأمان في أماكن مثل المدارس ومواقع العمل وغيرها.

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