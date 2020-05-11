هيئة التأمين تنتج فيلماً توعوياً بوسائل الوقاية من فيروس "كورونا"

المصدر: أبوظبي - البيان

أنتجت هيئة التأمين في الإمارات فيلماُ توعوياً للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وذلك في إطار مساهمتها في الجهود الوطنية للحد من إنتشار الفيروس وحرصها على الصحة العامة و سلامة حملة الوثائق والمتعاملين وكافة أبناء المجتمع.

وتقوم الهيئة حالياً بتنظيم حملة لنشر الفيلم في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المحطات التلفزيونية في الدولة بهدف نشر التوعية الوقائية عن فيروس كورونا المستحد.

ويحتوى الفيلم على معلومات توعوية وارشادية عن كيفية الوقاية والحفاظ على الصحة والسلامة من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال استخدام وسيلة الحوار بين الشخصيات الكرتونية الخاصة بالهيئة بقالب درامي وفني شيق.

كما يحتوي الفيلم على ارشادات ومبادئ يجب على أفراد المجتمع الالتزام والتقيد بها لحماية أنفسهم وحماية المجتمع من تداعيات فيروس كورونا المستجد، بالاضافة إلى أهمية استقاء المعلومات الصحيحة بشأن كل ما يتعلق بفيروس كورونا من البيانات والتصريحات الصادرة عن الجهات المعنية المختصة في الدولة.

وأشار الفيلم إلى الجهود الكبيرة المبذولة والخدمات الواسعة التي وفرتها الدولة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات ومنها الاجراءات الوقائية وبرنامج التعقيم الوطني ومراكز المسح الوطنية التي تم افتتاحها في كافة إمارات الدولة ومناطقها.

كما تطرق الفيلم إلى الإجراءات المتخذة بشأن العمل والدراسة والتعليم والتعلم عن بعد، وذلك لضمان سلامة الطلاب والموظفين والمتعاملين في هذه الظروف الاستثنائية مع أهمية مراعاة اجراءات التباعد للحد من انتشار الفيروس.

وحث الفيلم على ضرورة البقاء في المنازل في هذه الفترة والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الدولة وبالارشادات الوقائية الصادرة عن جهات معنية مختصة.

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