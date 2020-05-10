"راكز رأس الخيمة" تنظم الندوة الافتراضية "العملاء أولا"

المصدر: وام

نظمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" ندوة افتراضية بعنوان "العملاء أولا" كأحد فعالياتها الإلكترونية التي تهدف إلى توفير معلومات على قدر من الأهمية لعملائها ولإتاحة الفرصة لفتح باب الحوار بين "راكز" وعملائها.

واستعرضت ريانا فان دير ايجيك رئيس قطاع تجربة المتعاملين براكز أثناء الندوة أهم التحفيزات التي تقدمها "راكز" للشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء الصناعيين لمساندة أعمالهم في مواجهة التحديات القائمة كما تم استعراض الإجراءات الجديدة الرامية إلى سهولة مزاولة الأعمال والتي تشمل تقليل المتطلبات التي تحتاج إلى التواجد شخصيا في مراكز الخدمات وأيضا تسليم المستندات عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية لراكز.

ومن جانبه أعرب رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهدته الندوة الافتراضية الأولى لراكز مثمنا كافة الجهود المبذولة لأخذ ملاحظات وآراء العملاء وأصحاب الشأن بعين الاعتبار فيما يسهم في تطوير رحلة المتعاملين حيث تلعب مثل هذه النقاشات دورا مهما في تحقيق مساعي "راكز" باستدامة مجتمع أعمالها.

وأكد جلاد على رسالة "راكز" المتمثلة في إيجاد المزيد من الحوافز التي تلبي متطلبات عملائها الآن أكثر من أي وقت مضى بهدف الارتقاء المستمر بخدماتها الرقمية لتسهيل مزاولة العملاء لأعمالهم.

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