"أدنوك" تفتتح أربع محطات "أون ذا جو" في أبو ظبي

المصدر: أبو ظبي - البيان

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، اليوم عن افتتاح أربع محطات خدمة جديدة من طراز أدنوك "On The go" (أون ذا جو) في أبوظبي، وذلك لتوفر خدمة التزود بالوقود والمتاجر الصغيرة بالقرب من عملائها القاطنين في المناطق السكنية التي يصعب فيها بناء المحطات العادية.

بعد افتتاح أولى محطات "On The go" (أون ذا جو) في البطين، تفتتح أدنوك للتوزيع محطات جديدة من نفس الطراز في المدينة الصناعية في أبوظبي، ومعزز، ومدينة خليفة، والخبيصي في العين.

وبهذه المناسبة قال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: "الآن وأكثر من أي وقت مضى أصبح من المهم للغاية أن نوفر لعملائنا الوقود والضروريات اليومية بأكثر الطرق راحة وأماناً".

وأضاف: "لقد واصلنا تنفيذ المبادرات التي تسهم في الحفاظ على سلامة عملائنا أثناء خروجهم للحصول على متطلباتهم الضرورية التي يُعد الوقود أحدها. وتوفر محطات المناطق السكنية (أون ذا جو) للعملاء الفرصة للتزود بالوقود والحصول على الضروريات دون مغادرة مركباتهم".

وتم الكشف عن المفهوم الجديد لهذه المحطات التي صممت لتقرب المسافة بين الشركة وعملائها خلال فعاليات معرض ومؤتمر "أديبك" في شهر نوفمبر 2019، حيث قام فريق العمل المتخصص بشركة أدنوك للتوزيع بتصميمها ويمكن تنفيذها محلياً خلال أربعة أشهر فقط.

وتتميز محطات هذا الطراز بوجود متجر يتيح للعملاء التسوق دون مغادرة المركبة. وبفضل تزويدها بالتقنيات الذكية، تتيح المحطة الجديدة للعملاء إمكانية التسوق في متجر واحة أدنوك باستخدام جهاز حاسوب لوحي من مركباتهم ثم تسلم مشترياتهم من المنفذ المخصص لذلك.

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