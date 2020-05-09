دعوة لتحديث فايرفوكس وغوغل كروم لتفادي 14 ثغرة أمنية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

دعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة مستخدمي الشبكة المعلوماتية إلى ضرورة تحديث وتثبيت الإصدار الجديد من متصفح «غوغل كروم» و«فايرفوكس» في أقرب وقت لتفادي 14 ثغرة أمنية والحماية من خطر التعرض للاختراق وفقد البيانات.

وأضافت الهيئة، في إيضاح اليوم، أن «غوغل» أطلقت الإصدار الجديد من المتصفح لأنظمة ويندوز وماك ولينكس، والذي تم فيه إغلاق ثلاث ثغرات أمنية، فيما أطلقت «موزيلا» أيضا نسخة «فايرفوكس 76» لأنظمة ويندوز وماك ولينكس، والذي تم فيه إغلاق 11 ثغرة أمنية.

وأوضح الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بالدولة التابع لهيئة الاتصالات، أن الثغرات التي تم اغلاقها تؤدي إلى تنفيذ أوامر برمجية خبيثة على جهاز الضحية، ونصحت المستخدمين بسرعة تحميل الإصدار الجديد عبر الذهاب إلى المساعدة ومن ثم النقر على حول «فايرفوكس» أو حول

«غوغل كروم».

وأصدرت «موزيلا» أخيراً تحديثا على محرك بحثها «فايرفوكس» مصحوبا بإصلاحات أخطاء وميزات جديدة وتصحيحات أمان، حيث يتميز الإصدار الجديد بمجموعة من الميزات التي تمت إضافتها إلى مدير كلمات المرور الموجود في قائمة الضبط، مؤكدة على أن استخدام التحديث الجديد سيصعب على مخترقي البيانات الدخول إلى كلمات سر المستخدمين، حيث سيكون على الهاكرز معرفة بيانات اعتماد نظام التشغيل الخاص بالمستخدم، وهو أمر صعب للغاية.

كما قامت «غوغل» بإصدار تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح «كروم» بهدف حماية مستخدميها البالغ عددهم ملياري مستخدم حول العالم مع امتلاكه حصة سوقية تبلغ نسبتها 67.88% من إجمالي سوق متصفحات الويب العالمية بحث آخر الإحصائيات.

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