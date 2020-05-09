أستارت كابيتال تعلن عن نجاح أول عملية إغلاق صندوق الاستثمار العقاري في سوق لندن

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت اليوم أستارت كابيتال، الشركة العالمية التي تنشط في مجال الاستثمار المشترك وتتخصص في الأصول العقارية، بأن يو كابيتال انفستمنت مانجمنت ("YCIM")، المشروع المشترك بين كل من أستارت سبيشال أوبورتشونيتيز("ASOP") ويو كابيتال، وضعت اللمسات النهائية على أول عملية إغلاق لصندوق يو كابيتال 2 ("YCFII"). وبذلك ستضمن يو كابيتال انفستمنت مانجمنت الحصول على رأسمال جديد بمبلغ 200 مليون جنيه إسترليني لتوظيفه في المشاريع الاستثمارية.

ينصب تركيز يو كابيتال انفستمنت مانجمنت على الاستثمار في تحديث المناطق في قلب المدينة وتحويل العقارات الحديثة إلى أصول ذات جودة عالية تكون "نواةً للمستقبل" لا سيما في منطقة لندن الكبرى.

ويسعى الصندوق إلى الحصول على مبلغ إجمالي يبلغ 400 مليون جنيه إسترليني فضلاً عن مبلغ مماثل سيتم إنفاقه على الاستثمارات المستقبلية المشتركة. ويأتي رأس المال الذي جمعه الصندوق في عملية الإغلاق الأولى من جميع أنحاء العالم لا سيما من المستثمرين في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وتعتزم يو كابيتال انفستمنت مانجمنت ("YCIM") توظيف أموال صندوق يو كابيتال 2 في مجموعة من الفرص الاستثمارية مع التركيز على مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، وقطاع الضيافة. ومن المقرر أن تجري الشركة عملية إغلاق ثانية في نهاية يونيو 2020 مستهدفةً الحصول على رأس مال التزم الشركاء بدفعه مسبقاً وستقوم الشركة باتخاذ كل ما يلزم لإنجاح هذه العملية. الجدير

وأُعلن عن إطلاق صندوق يو كابيتال 2 في وقت سابق من الربع الثالث لعام 2019 بعد النجاح في استثمار أموال صندوق يو كابيتال 1 البالغة 1,3 مليار جنيه إسترليني في مشروع أولومبيا بالشراكة مع مجموعة من كبرى شركات الاستثمار.

تتخصص أستارت كابيتال بارتنرز في تأسيس مشاريع إدارة الأصول التي تعد الأفضل ضمن فئتها في القطاع العقاري مدعومةً من جورج فرحة رائد الأعمال الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع المستثمرين في منطقة الخليج.

وبهذه المناسبة علق الدكتور ستافروس سيوكوس، الشريك التنفيذي في أستارت كابيتال قائلاً: "نحن سعداء بشراكتنا طويلة الأجل مع يو كابيتال. لقد حظيت عملية الإغلاق الأولى لصندوقنا بدعم غير محدود من قاعدة مستثمرينا في جميع العلم لتكون خير برهان على الثقة التي يوليها مستثمرونا في استراتيجيتنا المشتركة، وعلى قدرة سوق لندن العقاري على الصمود في وجه التحديات".

من جانبه قال جورج فرحة: "تعتبر شركتنا عملية البحث عن فرص مميزة والمساهمة فيها فرصةً لا تعوض، لا سيما في مدينة لندن. كما ترحب بانضمام المستثمرين من دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط للاستفادة من هذه الفرص في المملكة المتحدة بعد تجاوز حالة الوباء التي يمر بها العالم حالياً".

سيقوم صندوق يو كابيتال 2 بفضل ما يمتلكه من مهارات في إدارة وتطوير الأصول وخبرة في الاستثمارات المتوسطة وطويلة الأجل باستحداث المناطق العامة على الطراز العالمي والتي ستعود بالنفع على المجتمعات والمستثمرين العاملين فيها على حد سواء، فضلاً عن خلق فرص عمل وبنية تحتية تعزز قيمة القطاع العقاري في المملكة المتحدة.

وأضاف فرحة قائلاً: لاقى هذا الصندوق إقبالاً كبيراً من منطقة الخليج العربي والتي عشت فيها طويلاً وأعرف طبيعة المستثمرين فيها. حيث يتطلعون إلى الفرص الاستثمارية التي تتسم بالشفافية مع شركات لديها سجلاً طويلاً في مجال العمل. تركز شركتنا على الاستثمار في القطاع العقاري والبنى التحتية والموارد الطبيعية والنقل. لقد التقيت بالعديد من مع المستثمرين ذوي الخبرة في دول الخليج وقد أدركوا تماماً أن هذا هو الوقت الأمثل للاستثمار في المملكة".

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