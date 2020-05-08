سيدة نيجيرية تلد طفلا على متن رحلة لـ "طيران الإمارات"

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت طيران الإمارات، بأن رحلتها رقم "إي كيه 783"، المتجهة إلى ولاية لاجوس في نيجيريا، عادت إلى مطار دبي الدولي بعد وقت قصير من الإقلاع، في يوم الأربعاء الماضي الموافق 6 مايو الجاري، بسبب حالة ولادة لسيدة نيجيرية على متنها.

وقال متحدث باسم "طيران الإمارات" في بيان تلقت "البيان" نسخة منه، إنه نتيجة لذلك تم تغيير الطائرة واتجهت الرحلة إلى لاجوس بتأخير نحو 4 ساعات.

وأضاف: "سلامة ركابنا وطاقمنا تعتبر الأهمية القصوى بالنسبة لطيران الإمارات".

وكانت الطائرة وهي من طراز "بوينغ ‬777 ـ ‬300 إي آر"، مخصصة لنقل المسافرين النيجيريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، قد غادرت حوالي الساعة 10.55 صباح الأربعاء واضطرت للعودة بعد 33 دقيقة فقط من إقلاعها إلى مطار دبي الدولي بعد أن دخلت المرأة المخاض.

وأنجبت السيدة النيجيرية ولداً، ويجري الاعتناء بهما الآن في مستشفى دبي، وفق ما ذكرته مواقع إخبارية نيجيرية.

وفي وقت لاحق وصل ركاب الطائرة التي كانت تحمل 256 نيجيريا من دبي إلى مطار مورتالا محمد الدولي في لاجوس.

وقال وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما: "أحد الركاب، سيدة أنجبت طفلا على متن الطائرة، وجاءها المخاض على متن الطائرة، لذا.. كان على الطائرة العودة".

وأضاف الوزير النيجيري، بحسب صحيفة "نيجيريا تريبيون": "يسعدني أن أقول إن الأم والطفل بأحسن حال.. إنهما في المستشفى الآن".

وستتمكن الأم من العودة لاحقا إلى نيجيريا بعد حصولها على شهادة ميلاد ووثائق سفر أخرى ضرورية لطفلها.

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