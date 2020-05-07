تعاون بين أكاديمية سوق أبوظبي العالمي و"كامبريدج للتمويل" في مجال البحوث

المصدر: وام

وقعت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز كامبريدج للتمويل البديل اتفاقية ثنائية في مجال البحوث بهدف تسهيل الابتكار المالي المدعم بالتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتركز الاتفاقية على ركائز بحثية متكاملة تسهم في تطوير وتبادل المعرفة في مجال التكنولوجيا المالية بما يعزز من تطوير القطاع ويدعم التغيرات التنظيمية في المنطقة وحول العالم.

وقال حمد صياح المزروعي، مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: "يأتي توقيع الاتفاقية مع مركز كامبريدج للتمويل البديل، شريكنا الاستراتيجي في القطاع المعرفي في إطار التزامنا في إثراء القطاع المعرفي في المنطقة ".

من جانبه قال، جمعة الهاملي، مدير تنفيذي أول- الاستراتيجية وتطوير الأعمال لدى سوق أبوظبي العالمي: "إن إطلاق هذا البرنامج المشترك مع مركز كامبريدج للتمويل البديل، يعد خطوة مبتكرة وطموحة من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة الابتكار المدعم بالحلول التكنولوجية وستفتح المجال لإجراء دراسات تحليلية شاملة تغطي نشاطات التكنولوجيا المالية وتساعد في بناء القدرات في المنطقة وحول العالم ".

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