تكريم "كابريتا" للابتكار في قطاع السلع الاستهلاكية

المصدر: دبي- البيان

حصد منتج كابريتا العلامة التجارية العالمية لشركة هايبروكا نيوتريشن الشرق الأوسط، والتي تتخذ من امارة دبي مقراً لإدارة عملياتها، والتابعة لمجموعة أوسنوتريا بي. في. القابضة الهولندية جائزة العام 2020 عن فئة حليب الأطفال الرضَع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعتبر من الجوائز المرموقة المعنية باظهار وتكريم الابتكار في قطاع السلع الاستهلاكية.

وتمت عملية التصويت على الجائزة وشمل 3400 شخص من كافة دول مجلس التعاون الخليجي من قبل هيئة تحكيم مستقلة، تقوم بالتحكيم في خيارات المستهلكين وإدارة العملية في بيئة من الشفافية والأمن.

وتضم الهيئة ممثلين عن الغرفة التجارية في دبي واتحاد الغرف التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي والمنظمة الخليجية للاستشارات الصناعية والجمعية الدولية للإعلام والمجموعة الدولية لسيدات الأعمال ومجلس الأعمال الفرنسي والجامعة الأمريكية في الشارقة والجامعة الأمريكية في دبي والجمعية السعودية للإعلام والاتصال ومعهد التقنيات الإدارية، والتي تعمل بدورها على دراسة كافة المشاركات وتعبئة استبيان من أسئلة متعددة الاختيارات للخروج بقائمة نهائية من المنتجات التي تلبي المعايير الرفيعة لجوائز منتج العام.

وقال الدكتور محمد حسين العضو المنتدب والمدير العام - هايبروكا نيوتريشن الشرق الأوسط أن الشركة تكتب قصة نجاحٍ مميّزة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نمت أعمال الشركة القادمة من هولندا لتصبح واحدة من الشركات الرئيسيّة في منطقة الخليج العربي، مشيراً إلى أن الفوز بجائزة العام 2020 عن فئة حليب الأطفال يؤكد التزامنا المستمر بالجودة، وحرصها الدائم على الالتزام بمعايير المنتجات المتميزة وذات نوعية فائقة.

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