تعرَّف إلى ميزات أجهزة "أندرويد" المذهلة

المصدر: البيان الإلكتروني

تُعتبر الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد من الأوسع استعمالاً، لكن مستخدمي هذا النوع من الأجهزة قد لا يحيطون، بطبيعة الحال، بسائر الميزات التقنية التي تحتوي عليها، فإذا كنت أحد مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، فلا شك أن معرفة الميزات التالية ستفيدك، وربما تذهلك.

كتم الإخطارات

إذا سئمت من إشعارات تطبيق ما، فبحسب موقع "روسيا اليوم"، يمكنك أن تخبر هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد أن يعطي تنبيهات صامتة، عن طريق الضغط مطولاً على التنبيه وتغيير الإعداد من خلال تشغيل الأصوات، وجعل التنبيه صامتاً.

وسيسمح التنبيه لإشعارات التطبيقات بتشغيل الأصوات والظهور على شاشة القفل، بينما سيعمل الوضع الصامت على كتم صوت التنبيه، ولكنه سيبقيه مرئياً في الإشعارات.

النسخ التلقائي

هي ميزة رائعة وجديدة نسبياً، تأخذ طريقها ببطء إلى العديد من الأجهزة، وتعمل على نسخ النص تلقائياً في الوسائط قيد التشغيل على هاتفك.

ويمكنك استخدامها مع الفيديوهات ومقاطع البودكاست (البث الصوتي) والرسائل الصوتية، ومع المقاطع التي تسجّلها بنفسك.

ولتستفيد من الميزة، يجب أن يعمل هاتفك بنظام أندرويد 10، ولتشغيل Live Captio، أو التحقق من دعم هاتفك لها، افتح الإعدادات وابحث عن Live Caption.

تشغيل تطبيقين معاً

تتمثل إحدى المزايا المفضلة في نظام أندرويد في إمكانية وجود تطبيقين على الشاشة في الوقت نفسه.

وللحصول على هذه الميزة المعروفة باسم الشاشة متعددة المهام (split-screen) ، يمكن النقر على أيقونة التبديل بين التطبيقات، ثم النقر مطولاً على التطبيق الذي تود إظهاره في الشاشة ثم اسحبه إلى أعلى الشاشة، وعندها سيحتل التطبيق النصف العلوي من شاشة جهازك، ويبقى الجزء السفلي منها للتبديل بين التطبيقات، على افتراض أن هاتفك في الوضعية العمودية، واضغط حينها على التطبيق الثاني الذي تود أن تضيفه إلى الشاشة، وسترى أن لديك تطبيقين على الشاشة نفسها.

مشاهدة الفيديو مع تصفح "تويتر"

إذا كنت تحب مشاهدة Twitch أثناء تصفح "تويتر" أو "فيسبوك" أو التحقق من رسائل البريد الإلكتروني، فيمكنك تشغيل PiP، بالبدء بمشاهدة الفيديو، ثم العودة إلى الشاشة الرئيسة، وبمجرد مغادرة التطبيق، إذا كان يدعم وضع PiP، سيظهر الفيديو كنافذة صغيرة على شاشة هاتفك.

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