"فيليبس" تطرح جهاز تنفس اصطناعي جديد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة فيليبس عن مبادرتها لزيادة معدلات إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي الجديدة من نوع (فيليبس Respironics E30) لتكون جاهزة كحل بديل خلال جائحة كوفيد-19 في الأوقات التي قد لا تتوافر فيها أجهزة تنفس كاملة المواصفات للحالات الطبية الحرجة.

وبدأت الشركة بزيادة معدلات الإنتاج بشكلٍ تدريجي على الفور، مع توقعات بإنتاج 15 ألف وحدة أسبوعياً اعتباراً من أبريل 2020.

وحصل الجهاز الجديد من فيليبس على شهادة تصريح استخدام طارئ، ليتم استخدامه فقط في حالة الطوارئ العامة المتعلقة بجائحة كوفيد-19. ويمكن الاطلاع على معايير شهادة تصريح استخدام طارئ على الموقع الإلكتروني لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقالت أوزليم فيدانسي، الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس في الشرق الأوسط: "يشهد العالم الآن تغييرات عديدة ومتسارعة على خلفية تفشي جائحة كوفيد-19، لذا تدرك فيليبس مدى أهمية الاستجابة السريعة في مثل هذه الظروف غير المسبوقة".

وأضاف: "تأتي هذه الاستجابة من شركتنا تأكيداً على التزامنا الراسخ والدائم باتخاذ كافة الإجراءات التي ترتقي بصحة وسلامة مجتمعاتنا، وتقدم الدعم للأشخاص الذين يعملون على الخطوط الأولى في مواجهة الأزمات".

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