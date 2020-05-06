"ايكيا" تتبرع بوجبات غذائية لصالح موظفي هيئة الصحة بدبي

المصدر: دبي - البيان

تبرعت ايكيا، وهي إحدى شركات مجموعة الفطيم، بأكثر من 600 وجبة غذائية لصالح موظفي هيئة الصحة بدبي تقديراً منها لجهود العاملين في الخطوط الأمامية واحتفاءً بتفانيهم والتزامهم وإسهاماتهم في المعركة ضد جائحة كوفيد-19.

وقال فينود جايان، المدير العام لايكيا: "نطمح في ايكيا إلى ترك أثر إيجابي لدى كافة شرائح العملاء التي تحصل على خدماتنا، وتزداد رغبتنا في تحقيق هذه الغاية في فترات الأزمات. ونجحت هيئة الصحة بدبي في تطوير نظام رعاية صحية قوي يزخر يضم كثيراً من العاملين في الخطوط الأولى الذين يعملون على مدار الساعة للإسهام في معركة القضاء على مرض كوفيد-19 في دولة الإمارات".

وأضاف: "يتمحور شهر رمضان المبارك لهذا العام حول قبول قواعد جديدة، فهو شهر العطاء والمشاركة. وبينما نبقى في منازلنا وتسنح لنا الفرصة لمشاركة وجبات الإفطار مع أفراد عائلاتنا، يعمل الأبطال العاملون في الخطوط الأمامية على حماية مجتمعنا من جائحة كوفيد-19. وبالتالي، نود أن نعبّر عن تقديرنا لهؤلاء الأبطال ونشكرهم على تفانيهم وتضحياتهم في هذه الأوقات غير المسبوقة".

وتشمل الوجبات الغذائية مجموعة من المواد الغذائية المُعلّبة التي يقدمها سوق المأكولات السويدية من علامة ايكيا التجارية، لكي يتمكنوا من تناولها كوجبات إفطار أو كوجبات سريعة أثناء عملهم لساعات طويلة للمساعدة على التصدي لانتشار جائحة كوفيد-19.

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