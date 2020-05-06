"دبليو كابيتال" تتبرع بـ 3 آلاف وجبة غذائية لحملة 10 ملايين وجبة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إحدى شركات الوساطة العقارية الرائدة في الإمارات، عن تبرعها بـ 3 آلاف وجبة غذائية دعماً لحملة "10 ملايين وجبة"، أكبر حملة وطنية ومجتمعية لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والأسر المتعففة في الدولة، التي أطلقتها سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، قرينة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كإحدى المبادرات الهادفة للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناجمة عن أزمة تفشي الوباء.

وتأتي مساهمة "دبليو كابيتال" في الحملة، لتعكس المشاركة المجتمعية الفاعلة والسريعة لقطاع الأعمال والشركات العاملة في الدولة في الحملات الإنسانية المجتمعية الوطنية.

وفي معرض تعليقه تحدث وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية قائلاً: "تؤكد مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، معدن الإمارات الأصيل، وتلاحم مجتمعها وتكافله، فيما تعكس نهج القيادة الرشيدة التي حرصت وتحرص دوماً على ترسيخ ثقافة الخير والبذل والعطاء على مختلف الأصعدة، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك".

وأضاف: "تأتي مساهمة (دبليو كابيتال) كاستجابة سريعة لحملة الـ 10 ملايين وجبة، ومن منطلق مسؤوليتها المجتمعية والإنسانية في مساندة الفقراء والمحتاجين المتضررين في ظل هذا الظرف الاستثنائي الراهن الناجم عن تأثيرات وباء كورنا المستجد (كوفيد-19) العالمي".

وتوفر الحملة المجتمعية الوطنية الأكبر من نوعها، التي تنظمها مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19، وجبات الطعام أو ما يعادلها من الطرود التموينية والغذائية للمحتاجين والأسر المتعففة داخل دولة الإمارات بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان.

وتهدف الحملة إلى توفير شبكة أمان مجتمعي وأمن غذائي للشرائح الاجتماعية الهشة والفئات الأكثر تأثراً بانعكاسات التفشي العالمي لوباء كورونا المستجد، إضافة إلى إتاحة الفرصة لكل الحريصين على قيم العطاء والبذل من الأفراد والمؤسسات للمساهمة في دعم المستفيدين من الحملة.

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