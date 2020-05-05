"دو" تطلق متجراً إلكترونيأ لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إطلاق متجر إلكتروني مخصص لعملائها من المؤسسات، والذي يعتبر منصة رقمية جديدة توفر لعملاء الشركة الحاليين والجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على كل ما يحتاجونه من خدمات الهاتف المتحرك لهم وللموظفين العاملين لديهم.

وتشمل الخدمات التي يوفرها المتجر الإلكتروني الجديد خدمة التوصيل المجاني السريع خلال 48 ساعة إضافة إلى العديد من المنتجات والحلول والخدمات الأخرى التي يمكنهم الحصول عليها وفق تجربة رقمية متكاملة.

وتعكس هذه الخطوة التزام "دو" بتزويد عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول تقنية ومنتجات مبتكرة من شأنها المساهمة في تعزيز رحلة الشركات نحو مواكبة التحول الرقمي.

وتماشياً مع جهودها الرامية إلى تعزيز جودة وكفاءة عملية حصول الشركات على حلول وخدمات الاتصال التي تحتاجها بشكل سلس، أطلقت دو المنصة الإلكترونية الجديدة التي توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة حرية إجراء المعاملات التجارية التي يحتاجونها لشركاتهم وموظفيهم بطرق بسيطة خالية من التعقيد في بيئة آمنة وموثوقة.

وتمكّن المنصة لإلكترونية الجديدة عملاء دو من المؤسسات من إجراء عمليات الشراء باستخدام خطوات بسيطة وخلال دقائق والحصول على المنتج من خلال خدمة التوصيل السريع.

وقال هاني فهمي علي، النائب التنفيذي للرئيس- قطاع الشركات والمؤسسات في دو: "تواصل دو التزامها بتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، والتي تستحوذ على نسبة 98% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الإمارات العربية المتحدة، مما يؤكد أهمية هذه الشريحة في النمو الاقتصادي الذي تشهده جميع قطاعات الأعمال في الدولة".

وأضاف: "ترتكز استراتيجيتنا علىى مواصلة توفير منصات مبتكرة وقيمة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على كل ما تحتاجه من حلول وخدمات وأجهزة الاتصال. وتتمثل غايتنا الأساسية من خلال هذه الجهود والمبادرات في تمكين الشركات من العمل بكفاءة وفعالية خلالفترة العمل عن بُعد، فضلاً عن تقديم الدعم المناسب لها في رحلتها نحو مواكبة متطلبات التحول الرقمي".

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