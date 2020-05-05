"اينوك" تطبّق اجراءات صارمة للفحص والتعقيم في سكنها العمالي

المصدر: دبي - البيان

طبّقت مجموعة اينوك برنامجاً صارماً للفحوصات الدوريّة المنتظمة وإجراءات التعقيم في المرافق السكنية المخصصة التي يقطنها موظفوها، وذلك ضمن جهود المجموعة الرامية إلى ضمان صحة وسلامة نحو 6 آلاف من موظفيها في هذه المرافق، وتماشياً مع جهود الدولة لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وطبّق مركز خدمة الصحة المهنيّة التابع لمجموعة اينوك برنامج فحص متوافق مع التوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات وهيئة الصحة بدبي، بما فيها تحديد ورصد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وتطبيق سياسات العزل؛ ودراسة التوزع الزمني للحالات وإجراء الفحوص المعتمدة.

وعلاوة على ذلك، أطلقت المجموعة برنامجاً شاملاً لمكافحة العدوى والوقاية منها، إضافة إلى تنفيذ خطة للعزل الصحي ونشر خطط إضافية تكميلية للوقاية من الأمراض المعدية.

وفي هذا السياق، قال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "إن صحة وسلامة فرق عملنا وعملائنا، وضمان حماية أصولنا وعملياتنا على رأس قائمة أولوياتنا لا سيما في أعقاب انتشار وباء (كوفيد-19)، وحرصاً منا على استمرارية أعمالنا وتلبية احتياجات دبي من الطاقة، سارعنا منذ شهر فبراير إلى تطبيق خطة صارمة لمكافحة انتشار الفيروس، تأكيداً على الأهمية التي نوليها لسلامة موظفينا وعملائنا وشركائنا والأطراف المعنية والمجتمع بأكمله".

وتطبّق المجموعة أيضاً برنامج تعقيم نوعي و يومي لمساكن الموظفين؛ ويشمل التنظيف العميق والتطهير والتعقيم لجميع الغرف ودورات المياه، بما فيها الأرضيات والمناطق المشتركة والمرافق الأخرى؛ كما قامت بتركيب بوابات مخصصة لتعقيم الجسم بالكامل عند الدخول والخروج من مقرات الإقامة وكافة مناطق العمليات التي تزيد فيها مخاطر العدوى.

ويُستخدم في عملية التطهير مواد كيميائية عالية الكفاءة، وهي معتمدة من قبل هيئات الصحة والبيئة الدولية والمحلية لاستخدامها دون الحاجة إلى إجلاء الموظفين. ويُجري الفريق تقييماً أسبوعياً شاملاً للمخاطر في جميع مناطق سكن الموظفين لرصد وتقييم نسبة إشغالها.

وبالإضافة إلى ذلك، تخضع الحافلات المخصصة لنقل الموظفين إلى مواقع محطات الخدمة للتطهير بشكل يومي بعد كل رحلة من وإلى مكان السكن، كما تم زيادة أعداد الحافلات التي تنقل الموظفين ضماناً لعدم تجاوز نسبة إشغال المقاعد في كل حافلة عن 30%، وذلك حرصاً على الالتزام بممارسات التباعد الاجتماعي.

كما طرحت اينوك سياسة جديدة في مقرات العمل؛ تشمل دليلاً للإغلاق وبروتوكولاً للعزل يتضمن غرف عزل مخصصة في كل منشأة سكنية تابعة لها. وطوّرت المجموعة أيضاً منصة متوفرة على مدار الساعة للمتخصصين بالرعاية الصحية للاستجابة لأية حالات قد تحتاج للرعاية الطبية. ويمكن للمتخصصين بالرعاية الصحية الاستجابة للحالات فعلياً وعن بُعد عبر مركز خدمة الصحة المهنية التابع لمجموعة اينوك أو عبر مركز الاتصال المخصص باللغتين العربية والإنجليزية.

وعلاوة على ذلك، أطلقت اينوك عدة حملات للتوعية ونظّمت ندوات عبر الإنترنت لضمان التزام كوادرها البشرية بالتوجيهات الصادرة عن الهيئات الصحية في الدولة، ومنها الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين وارتداء الكمامات والقفازات واستخدام مواد التعقيم والتطهير. كما نظّمت المجموعة أيضاً سلسلة من الندوات عبر الإنترنت للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية لموظفيها.

ويركّز برنامج الإجراءات الاحترازية الذي أطلقه مركز خدمة الصحة المهنية على ثلاثة مجالات رئيسية لإدارة العدوى والوقاية منها، وتشمل تحديد الحالات ورصدها؛ والفحوص المخبرية وخيارات العلاج والتوضيح الشامل للتاريخ الطبي والنتائج النهائية. ويتم بعد ذلك إرسال النتائج إلى الجهات الصحية الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة لأغراض التأكيد والإحصاء.

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