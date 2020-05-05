منتج جديد للتأمين على المقتنيات الفنية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة عُمان للتأمين عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة "آرتي جينيرالي" لطرح منتج جديد خاص بالتأمين على المنازل للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى طرح هذا المنتج ضمن باقة العروض التي يقدمها برنامج "النادي المتميز" التابع للشركة والذي يوفر مجموعة كبيرة من خيارات التغطية التأمينية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في دولة الإمارات.

ومن جانبها، ستقدم شركة "آرتي جينيرالي" خبراتها في مجال التأمين على المقتنيات الفنية والمجوهرات والمحتويات النفيسة الأخرى لتمكين شركة عُمان للتأمين من توفير التغطية التأمينية وطرح هذا المنتج التأميني المتخصص إلى عملائها.

وفي هذا السياق، قال جوليان أودريري رئيس التأمين الشخصي في شركة عمان للتأمين: "نفخر بالشراكة مع كيان يتمتع بسمعة عالمية مرموقة مثل شركة (آرتي جينيرالي) لتوسعة نطاق برنامج "النادي المتميز"، إذ غالباً ما تكون متطلبات الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية فريدة واستثنائية ومن ثم فإننا نتوقع عروض تحقيق مبيعات قوية لمنتجات مُخصصة مثل التأمين على الأعمال الفنية في المنازل".

ومن المتوقع أن يوفر هذا المنتج حلولاً متخصصة ومرنة لتلبية متطلبات العملاء فضلاً عن تقييم المنازل مجاناً. وفي ظل وجود مديرين متفانين في عملهم في قسم العلاقات العامة وتطبيق عملية شراء سريعة ومُيسّرة، يجدر بعملائنا أن يترقبوا الاستمتاع بتجربة مُصممة بصورة متكاملة لتلبية احتياجاتهم الشخصية.

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