"أكسا" للتأمين توفر استشارات طبية مجانية عن بُعد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة "أكسا الخليج" للتأمين، عن توسيع خدمة الرعاية الصحية عن بُعد المتوفرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، والمعروفة باسم "أكسا الرعاية الصحيّة عن بُعد"، لجميع حاملي وثائق أكسا للتأمين الصحّي أو لمنتجات التجزئة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج خلال فترة جائحة كوفيد-19 الحالية.

وتوفر خدمة أكسا الرعاية الصحيّة عن بُعد لعملائها المعنيين إمكانية الحصول على استشارات طبية مجانية افتراضية على مدار الساعة خلال الأزمة الحالية، بما يضمن وصولهم إلى خدمات الرعاية الصحية دون انقطاع أثناء بقائهم في المنزل، إلى جانب مساعدة قطاع الرعاية الصحية في مواصلة العمل بكفاءة من خلال تخفيف الضغط على المستشفيات والعيادات في هذا الوقت الذي ينصب التركيز فيه على التعامل مع تأثيرات كوفيد-19.

ومن خلال الخدمة يتم تقديم الاستشارات الطبية من خلال مكالمات صوت وفيديو مباشرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مع ممارسي الطب العام وأطباء الأسرة المرخصين، بالإضافة إلى إرشادات غذائية ونصائح صحية من قبل خبراء تغذية معتمدين.

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