أوبر توقف عمليات "إيتس" في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت أوبر الأمريكية للنقل الجماعي التشاركي اليوم الاثنين، عن وقف تطبيق إيتس وتحويله لعمليات كريم في الإمارات.

وقالت أوبر، إنها ستغلق أعمال أوبر إيتس في ثماني أسواق لأنها تفتقر إلى مسار واضح صوب احتلال المركز الأول أو الثاني بين خدمات توصيل الطعام الإلكترونية، وهو الهدف المعلن لأنشطة إيتس.

وقال متحدث باسم أوبر لرويترز: "أخذنا قرارا بوقف أوبر إيتس في جمهورية التشيك ومصر وهندوراس والسعودية ورومانيا وأوكرانيا وأورجواي، ووقف تطبيق إيتس وتحويله لعمليات كريم في الإمارات".

وأضاف: "هذا استمرار لاستراتيجتنا لتركيز طاقتنا ومواردنا على الأسواق الأكبر لإيتس في أنحاء العالم".

وقالت أوبر إن أنشطة نقل الركاب الرئيسية لن تتأثر في جميع الأسواق.

ويتوقف النشاط من الرابع من يونيو في تلك الأسواق باستثناء الإمارات حيث سينتقل إلى كريم وهي وحدة مملوكة بالكامل لأوبر تعمل في الشرق الأوسط بصفة اساسية. وقالت الشركة إن نحو 50 وظيفة بدوام كامل ستتأثر.

وأضافت أوبر أن الأسواق التي توقفت فيها الأنشطة أو انتقلت كانت تشكل 1% من إجمالي حجوزات إيتس و4% من خسائر النشاط بعد التعديل في الربع الأول من 2020.

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