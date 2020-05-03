تفاصيل دخول نصف مليون مستخدم لـ "زووم" للبيع على "الشبكة المظلمة"

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

ذكرت وكالة "بلومبرج" نقلاً عن صحيفة "صنداي تايمز" أن مخترقين قاموا بعرض أكثر من نصف مليون تفاصيل تسجيل الدخول لتطبيق المؤتمرات عبر الهاتف "زووم" للبيع على "الشبكة المظلمة" وهي عالم افتراضي موازي لشبكة الإنترنت يطوفه خلسة أكثر من مليوني مستخدم يومياً وتتم من خلاله العديد من الأنشطة غير القانونية.

وقالت الصحيفة إن تسجيلات الدخول عرضت للبيع بسعر بنس واحد (1.25 سنتا) لكل منها وتم اكتشافها وشرائها من قبل شركة "سايبل" لاستخبارات الأمن السيبراني التي ذكرت أن أحد عملائها قام بشراء تسجيلات الدخول من شخص ينطق باللغة الروسية على خدمة المراسلة "تيليجرام" التي تسمح للمستخدمين بإرسال رسائل دون الكشف عن هويتهم.

وازداد استخدام "زووم" بشكل كبير في عقد اجتماعات للشركات وحتى الإفراد بعد تطبيق الحظر في معظم دول العالم، فيما تعرض التطبيق لانتقادات كثيرة بسبب وجود ثغرات أمنية في تشفيره.

فيما تمت مقاضاة الشركة وسط اتهامات بأنها أخفت عيوبًا في تطبيقها سمحت لمتلصصين بالتسلل عبر الإنترنت تتسلل وتعطيل اجتماعات عن بعد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز