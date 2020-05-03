"أغذية" توجه عائدات نصف مليون عبوة مياة لدعم "تحقيق أمنية"

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت "أغذية"، إحدى شركات إنتاج الأغذية والمشروبات في المنطقة، أنها قامت بتوسيع شراكتها مع مؤسسة "تحقيق أمنية – الإمارات العربية المتحدة" لتحقيق أمنيات الأطفال المرضى عبر الدعم بالعائدات النقدية لـ 500 ألف عبوة من "مياه العين" التي تُباع من خلال مؤسسات البيع بالتجزئة خلال شهر رمضان المبارك.

وسوف تتكفل هذه المبادرة المتزامنة مع شهر رمضان الفضيل بجمع العائدات النقدية الناتجة عن مبيعات 500 ألف عبوة سعة 500 ملل من "مياه العين" في منافذ البيع بالتجزئة المختلفة، بما في ذلك "كارفور" و"لولو" ومحطات "أدنوك" و"أمازون"، وذلك في الفترة ما بين الخامس من شهر إبريل الجاري ولغاية 23 مايو المقبل. وسوف يتمّ وهب هذه العائدات من أجل تحقيق أمنيات أطفال مصابين بأمراض خطيرة عبر مؤسسة "تحقيق أمنية – الإمارات".

وقال المهندس جمال الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة أغذية" بالإنابة: "إن شهر رمضان المبارك هو وقت للتأمل والعطاء للمجتمع. ونحن فخورون بمواصلة شراكتنا مع مؤسسة تحقيق أمنية – الإمارت من أجل رسم ابتسامة على وجوه الأطفال وتمكين عملائنا من المشاركة في هذا الجهد الجماعي لكي نحقق أمنيات هؤلاء الأطفال".

الجدير بالذكر أن شراكة "أغذية" مع مؤسسة "تحقيق أمنية - الإمارات" بدأت في العام 2017، بالتبرع بعائدات مبيعات مياه العين التي تمّت في محطات "أدنوك"، ومنذ ذلك الحين، تحرص أغذية على التوسّع في هذه المبادرة لتشمل منافذ بيع استراتيجية أخرى في جميع أنحاء الإمارات.

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