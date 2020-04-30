"اعرف ما تأكل" حملة توعية تستهدف المستهلكين في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تطلقها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، حملة توعوية وطنية على منصات التواصل الاجتماعي للهيئة، تحت عنوان "اعرف ما تأكل" لزيادة وعي الجمهور بالمواصفات القياسية الإماراتية المتعلقة بالغذاء، والتي تسهم في رفع مؤشرات السلامة والأمان لدى المستهلكين في دولة الإمارات، في مسعى لتعزيز درايتهم بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية والأنظمة الإماراتية، وبما يتماشى مع التدابير الاحترازية الحالية وبقاء المستهلكين في المنازل.

وتتطرق الحملة، التي تستمر من بداية شهرمايو حتى منتصف يونيو المقبل، متضمنة شهر رمضان، معلومات توعوية حول اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بالمواد الملونة في الأغذية، والدهون المتحولة، وبيض المائدة، وفترات الصلاحية للمواد الغذائية، والعسل، وكيفية قراءة بطاقة البيان للمنتجات الغذائية، والمواصفة القياسية "المُحليات" في الأغذية وغيرها.

البقاء في المنازل

واعتبر عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن إطلاق هذه الحملة التوعوية الوطنية من شأنه أن يرفع مؤشرات الوعي لدى الجمهور حول المواد الغذائية التي يستهلكونها، خصوصاً في ظل بقائهم في المنازل ضمن التدابير الوقائية المتخذة في الدولة حالياً، لضمان تقديم معلومات مفيدة إليهم، كمساهمة من الهيئة في خطط رفع مؤشرات الوعي الوطني، وسعياً إلى تزويدهم بالمعلومات التوعوية الضرورية.

ونوه بأن رسائل الحملة تتنوع بين التركيز على تبسيط المعلومات حول المواصفات القياسية واللوائح الفنية تتعلق بالأغذية، مثل المواد الملونة المستخدمة في المواد الغذائية، و الدهون (الأحماض الدهنية) المتحولة، وبيض المائدة، والمواصفات القياسية المتعلقة باشتراطات البيانات التغذوية، المواصفات القياسية ذات العلاقة ببطاقات المواد الغذائية، المواصفات القياسية ذات العلاقة بالادعاءات الصحية والتغذوية، وكيفية قراءة بطاقة البيان للمنتجات الغذائية، و النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات الملامسة للأغذية، وغيرها.

شهر رمضان

من جهته، أكد المهندس خلف خلف، مدير إدارة المواصفات، أن الحملة التوعوية تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وهي فترة إقبال على شراء الاحتياجات الغذائية، فيما ستركز كذلك على مواصفات قياسية ولوائح فنية إماراتية مهمة بالنسبة للمستهلكين، خصوصاً أنها تتعلق بما يأكلونه، وقد تم اختيار اسم "اعرف ما تأكل" كعنوان للسلسلة ليكون جاذباً للمستهلكين لمتابعة المعلومات ومنشورات التوعية.

وأضاف أنه تم اعتماد منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة في تويتر وانستجرام حرصاً على ضمان وصول المعلومات إلى المتابعين، وفي أي وقت، وبما يتناسب مع بقاء المستهلكين في المنازل، وسيتم تقديم محتوى مرئي ومسموع ومقروء، يتناسب مع مختلف شرائح المستهلكين، ويحقق لهم الاستفادة المعلوماتية المطلوبة وبما يضمن تحقيق الهدف المنشود من الحملة وتعزيز الوعي الصحي لفئات المجتمع.

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