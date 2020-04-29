فنادق روتانا تُصدر "رسالة أمل" بالتعافي من كورونا

المصدر: أبوظبي - البيان

في رسالة أمل، أشاد غاي هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لروتانا، إحدى شركات إدارة الفنادق في المنطقة، بجهود حكومات المنطقة، والطواقم الطبية العاملة في الخطوط الأمامية، وغيرهم من العاملين الرئيسيين على استجابتهم السريعة للأزمة العالمية، كما حث الجمهور على الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان.

وأضاف: "تُشير أحدث التوقعات إلى أنه من المرجح أن تنتعش السوق الإقليمية عند تخفيف القيود على الحركة. كما ستساهم مجموعة الأحداث والفعاليات الضخمة المرتقبة في تسريع وتيرة انتعاش السوق، وفي الوقت الحالي، قامت الحكومات بتوسيع نطاق دعمها وقدّمت مليارات الدولارات كحزم تحفيزية لضمان استمرارية الأعمال".

وقال هاتشينسون: "على الرغم من أننا سنفتقد إلى التجمعات الرمضانية التقليدية، إلا أنه يجب علينا جميعاً أن نستعد لتقبل هذه التضحية لما فيها مصلحة الجميع. ومن خلال تضامننا لتحقيق هذه الغاية المشتركة، لا بد أن نتكاتف مع بعضنا البعض كوننا مجتمعاً واحداً ولكن بطرق جديدة وأكثر عمقاً".

وأضاف: "تبذل روتانا الكثير من الجهود لدعم الضيوف والموظفين والمجتمعات في جميع أنحاء المنطقة، والتي تشمل تبني تدابير نظافة وتعقيم صارمة، كما قمنا بوضع فنادقها ومرافقها تحت تصرف الجهات الحكومية للمساهمة في الحدّ من انتشار فيروس كورونا".

واختتم هاتشنيسون بملاحظة أمل وتفاؤل، حيث شارك رؤيته حول مشهد القطاع في فترة ما بعد الأزمة وقال: "نحن على ثقة بأن قطاع الضيافة سيتعافى من هذه الأزمة، لكننا لا نعلم كيف سيبدو واقعنا الجديد وإذا ما كان سيبقى كما كان من قبل أم لا. وكوني فندقياً شغوفاً بعالم الضيافة، أتوقع بأنه سيكون هناك بعض الاختلافات".

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