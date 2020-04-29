جوانب يجب مراعاتها في وثائق "تأمين الممتلكات" خلال كورونا

المصدر: دبي – البيان

كشف تقرير حديث أصدرته شركة مارش العالمية العاملة في مجال وساطة التأمين واستشارات المخاطر، عن أن تقييم وثائق التأمين على الممتلكات خلال تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) سيساعد الشركات في تعزيز فرصها للصمود وتحقيق الانتعاش؛ مما سيضعها في مركز متقدّم عن منافسيها عند انتهاء الأزمة الحالية.

وقد دفعت الجائحة العديد من الشركات للبحث عن وثائق تأمين على الممتلكات وغيرها كإجراء احترازي للتخفيف من الخسائر المالية. وفي التقرير الذي صدر مؤخراً، تنصح شركة مارش المؤسسات على العمل عن كثب مع شركات الوساطة والاستشارات التي تتعامل معها للتغلب على أي تحديات محتملة.

وفي هذا السياق، قال كريستوس أدامانتياديس، الرئيس التنفيذي لشركة مارش الشرق الأوسط وإفريقيا: "في ظلّ جائحة كوفيد-19، نشجّع جميع الشركات على التواصل مع مستشاري التأمين الذين يتعاملون معهم لفهم وثائق التأمين ودورها في تغطية أي خسائر مالية مستمرة. ومع التغيرات السريعة التي تشهدها الإجراءات الحكومية على مستوى العالم يوميًا، فمن الضروري جداً أن تعمل الشركات الآن على تقليل حدة التغييرات في أعمالها، والتأقلم مع الوضع الجديد والبدء في بناء استراتيجيات للتعافي والانتعاش في المستقبل".

ومع استمرار انتشار الفيروس بسرعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لجأت بعض الدول إلى فرض حظر تجول أو قيود مشدّدة على العديد من الأنشطة العامة، مما أدى لاحقًا إلى انخفاض في نشاطها الاقتصادي.

وتتضمن العديد من وثائق التأمين على الممتلكات تغطية للخسائر المتعلقة بإيقاف الأعمال من قبل السلطات المدنية، ومع ذلك، من المرجح خلال هذه الفترة أن تقوم شركات التأمين فقط بتغطية الخسائر أو الأضرار المادية لحملة وثائق التأمين. ولذلك، تتوقع مارش أن ترفض العديد من شركات التأمين تغطية الأماكن التي يشتبه بوجود الفيروس فيها، حتى في حالة حدوث خسائر أو أضرار مادية.

وبالإضافة إلى ذلك، سلطت مارش الضوء على أربع طرق قد تتبعها شركات التأمين للتعامل مع الخسائر المتعلقة بفيروس كورونا:

تكاليف التعقيم

يتناول هذا الجانب بشكل عام إنفاذ أي قانون أو مرسوم أو إجراء اتخذته سلطة حكومية بسبب وجود ملوثات بعد خسارة مادية للمؤمّن أو ضرر لحق بالممتلكات المؤمن عليها لأسباب مشمولة في التغطية.

التطهير من الأمراض المعدية

يوفر هذا الجانب تغطية للتكاليف المعقولة والضرورية لتطهير وإزالة والتخلص من الممتلكات المغطاة بسبب وجود مرض معدٍ بالفعل في المباني.

انقطاع سير الأعمال نتيجة أمراض معدية

ويشمل ذلك التغطية ضد انقطاع الأعمال التجارية أو الجوانب المتعلقة بعامل الوقت بحسب ما هو وارد في وثيقة التأمين، والناتجة عن أمر صادر عن سلطة حكومية معتمدة يتعلق بالمرض المعدي المنتشر في مرافق المؤمن عليه.

انقطاع سير الأعمال من قبل السلطة المدنية

وفقًا لشركات التأمين، غالبًا ما تعتبر الإعلانات الرسمية من السلطات المدنية، كما تحددها وثيقة التأمين، سبباً غير كافٍ للتأهل للتغطية ضد الخسائر، وقد لا تستجيب شركات التأمين إلى انقطاع الأعمال أو الخسائر المتعلقة بعامل الوقت نتيجة لذلك. وتعتمد التغطية على قطاع الأعمال الخاص بالشركة وكذلك على الخسائر المالية الناتجة عن تغيرات أو تأخير في النشاط التجاري.

واختتم أدامانتياديس: "نوصي جميع الشركات بتقييم وثائق التأمين بدقة، بما في ذلك أي جوانب تشملها التغطية، ومناقشتها مع وسطائها ومستشاري المطالبات لفهم شروطها وأحكامها بشكل أفضل. ويعتبر التواصل مع خبراء التأمين والمخاطر للحصول على نصائحهم واستشاراتهم أمرًا بالغ الأهمية لحماية أعمالكم وتعزيز قدرتكم على الصمود في ظل الأوضاع الاقتصادية الغامضة نتيجة جائحة كوفيد-19".

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