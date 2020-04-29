أول ورشة عمل افتراضية للمؤسسات الحكومية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

نظمت منظمة "رايب إن سي سي" العاملة في تقديم الدعم والمساندة الفنية لشبكة الإنترنت، بالتعاون مع "الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات" في الإمارات ورشة عمل افتراضية للمؤسسات الحكومية في الدولة، استمرت على مدار يومين متتاليين.

ودفع ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وانتشاره السريع وغير المتوقع إلى إجبار الناس على البقاء في منازلهم مما جعلهم يلجؤون إلى عالم الإنترنت لقضاء أوقاتهم وممارسة أعمالهم بمختلف أنواعها. وفي ظل هذا التحول المفاجئ الذي طرأ على حياة الجميع، سعت "رايب إن سي سي" بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات للبحث عن طرق مبتكرة تساعد على التقليل من تداعيات الإغلاق الكامل أمام جهود تطوير الإنترنت على المستويين المحلي والإقليمي.

وتضمنت الورشة عروض تقديمية، ومجموعة من التمارين التطبيقية، والمناقشات الحية، والعروض التوضيحية إضافة إلى شرح أفضل الممارسات.

وقال عبد الرحمن المرزوقي مدير الامن السبيراني بـ "الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات": "لقد نتج عن تفشي فيروس كورونا تحديات كبيرة في جميع أنحاء العالم، وفي ظل هذه الظروف الصعبة، فيما أثمر التعاون المشترك مرة أخرى مع "رايب إن سي سي" عن هذه المبادرة الجديرة بالتقدير".

وأضاف: "تأتي هذا الخطوة المشتركة لتؤكد التزامنا الدائم في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وجميع أصحاب المصلحة، لا سيما فيما يخص الموضوعات المتعلقة بموارد الإنترنت وسبل تطويرها، بما يتماشى مع حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز التحول الرقمي ودفع النمو في قطاع التكنولوجيا الرقمية والإنترنت".

وارتكزت ورشة العمل الإلكترونية خلال يومها الأول على الدور الهام لـ "قاعدة بيانات رايب" في دعم تنسيق الإنترنت من خلال السماح لمشغلي الشبكات بالوصول الى المعلومات المتعلقة بموارد بروتوكول الانترنت ومستخدميها. واطلع المشاركون على أهداف ونطاق عمل "قاعدة بيانات رايب"، إضافة إلى وظائفها الحيوية ونطاقها وأهميتها، فضلاً عن كيفية الوصول إلى الإحصائيات المتعلقة بأداء الشبكة والموارد في الدولة.

وخلال اليوم الثاني من الورشة، تم التركيز على "رايب ستات" و"رايب أطلس" كوسيلتين مجانيتين تستخدمان من قبل مشغلي الشبكات على نطاق واسع.

وتطرقت جلسة التعريف بـ "رايب ستات"، على مختلف الأدوات والمقاييس المفيدة لتطور قطاع الانترنت، وإيجاد تصور واضح لبروتوكول عناوين الانترنت وقاعدة بيانات رايب وغيرها من المواضيع.

ويعتبر رايب أطلس، منصة عالمية توظف أكثر من 10 آلاف مسبار وتعمل على قياس مدى الاتصال بالإنترنت وإمكانية الوصول إلى الشبكة العنكبوتية، الأمر الذي يوفر فهماً غير مسبوق لحالة الإنترنت في الوقت الفعلي. وتلقى الحاضرون معلومات مفيدة حول كيفية إنشاء المقاييس الفعلية مع الشبكة، وكيفية الاستفادة من مجموعة الأدوات.

وتعتبر منظمة "رايب إن. سي. سي" منظمة مستقلة وغير ربحية، تعتمد مبدأ العضوية وتستند إلى تقديم الدعم والمساندة الفنية لشبكة الإنترنت، من خلال التنسيق المشترك مع شبكة الأعضاء المنتشرة في كل من أوروبا والشرق الأوسط وأجزاء من وسط آسيا.

وتوفر المنظمة خدمات لفائدة مجتمع الإنترنت ككل، وتعمل على تقديم خدماتها للعالم من خلالها مكتبها الرئيسي في مدينة أمستردام الهولندية، ومكاتبها الإقليمية في دبي وموسكو.

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