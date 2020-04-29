تعرف على عادات العمل من المنزل الأكثر شيوعًا في الشرق الأوسط

المصدر: البيان الإلكتروني

أعدت فوربس الشرق الأوسط استطلاع رأى محلى، لمعرفة كيف يشعر الناس من منطقة الشرق الأوسط تجاه العمل من المنزل، مع التركيز على عاداتهم اليومية، ومدى الإنتاجية والتحديات التي يواجهونها، والدعم المقدم لهم من أصحاب الأعمال.

وبحسب فوربس، كانت بعض النتائج مفاجأة حيث تضمنت الاستنتاجات الرئيسية:

عدم ظهور اختلاف في مستوى الإنتاجية أو زيادة تحسنها في حال العمل من المنزل

يعمل 76.3% بالمستوى نفسه أو بمستوى أفضل من منازلهم. مع قول 42% منهم أنهم يتمتعون بالقدر نفسه من الإنتاجية المتحققة حين يعملون في مكاتبهم.

الكثير من الأفراد يمارسون التأمل صباح كل يوم أكثر من التوجه إلى منصات التواصل الاجتماعي



قال 17.4 % فقط من المشاركين إنهم يبدؤون يومهم بالاطلاع على آخر الأخبار. بينما قال 29% منهم إن أول شيء يفعلونه هو احتساء القهوة، وهذا لا يثير الدهشة، في حين يبدأ 22.8% يومهم بقراءة رسائل البريد الإلكتروني. وأفاد 9.3% من المشاركين بأنهم يبدؤون يومهم بممارسة التأمل في الصباح الباكر. وما نسبته 7.7% فقط يتابعون منصات التواصل الاجتماعي بعد الاستيقاظ مباشرة.

مشكلات شبكة الإنترنت والبيئة غير المناسبة للعمل، تشكل عائقًا كبيرًا

قال ما تجاوز 23 من المشاركين إن الملهيات من أكثر التحديات التي يواجهونها في حال العمل من منازلهم. بينما كان الإنترنت غير المستقر والبيئة المحيطة من التحديات التي واجهت نسبة 18.9%.

وأكد 17% فقط من المشاركين على أن صعوبة التواصل كانت من أكبر المشكلات لديهم.

التعامل مع "العزل" على نحو جدّي، حيث لا يخرج معظم الأفراد من منازلهم أكثر من مرة في الأسبوع

يلتزم الأفراد بالبقاء في المنزل، حيث أفاد 38.3% من المشاركين بأنهم لا يخرجون سوى مرة واحدة أسبوعيًا. بينما قال 26.8% منهم إن معدل خروجهم من المنزل يقل عن ذلك.

يحاول معظم الناس المحافظة على روتينهم السابق، مع إدخال بعض التغييرات.

أكثر من 57.4% من المجيبين حاولوا إبقاء روتينهم السابق، لكن مع إدخال بعض التغييرات.

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