اندماج تطبيقات "بيوت" و"دوبيزل" و"أو إل إكس" بمليار دولار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة إيميرجنج ماركتس بروبرتي جروب "إي إم بي جي"، لتوفير الحلول العقارية في الأسواق الناشئة ومجموعة "أو إل إكس"، التابعة لمجموعة بروسوس العالمية للإعلانات الإلكترونية المبوبة، عن اندماجهما في أسواق الإمارات، ومصر، ولبنان، وباكستان.

وتتضمن اتفاقية الاندماج جولة استثمارية لزيادة رأس المال المستثمر بقيمة 150 مليون دولار بقيادة مجموعة "أو إل إكس" جنباً إلى جنب مع مساهمي "إي إم بي جي" الحاليين، الأمر الذي من شأنه رفع قيمة "إي إم بي جي" السوقية إلى مليار دولار بعد عملية الاندماج.

وكجزء من الصفقة، سيتم دمج عمليات مجموعة "أو إل إكس" مع عمليات شركة "إي إم بي جي" في الأسواق الأربعة، لتصبح بذلك أكبر مساهم منفرد للمجموعة بحصة تقدر بـ39%.

يذكر أن مجموعة "إي إم بي جي" ممثلة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال علامة "بيوت"، وباكستان من خلال علامة "زمين"، وبنجلاديش من خلال علامة "بي بروبرتي"، والمغرب وتونس من خلال علامة "مبوب"، وتايلاند من خلال علامة "كايدي".

وإلى جانب توسعة أعمالها في مصر ولبنان، ستعمل مجموعة "إي إم بي جي" خلال الفترة المقبلة بعد إتمام الصفقة على تشغيل منصات مجموعة "أو إل إكس" في باكستان والسعودية والبحرين وقطر وعمان ومنصة "دوبيزل" في الإمارات.

وستستثمر مجموعة "إي إم بي جي" رأس المال في تطوير العديد من الخدمات الجديدة، من أجل خلق تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين، وتعزيز شفافية البيانات، وتقديم خدمات تسويقية ذات بُعد استراتيجي لكل من المستخدمين والعملاء.

وفي الوقت ذاته، ستقوم المجموعة بتشغيل منصات "أو إل إكس" الحالية في كلٍ من مصر ولبنان، وطرح خدمات عقارية جديدة، بالإضافة إلى تقديم تجربة فائقة للمستخدمين عبر جميع فئات الإعلانات المبوبة، بالإضافة إلى إدارة عمليات المنصات التابعة لكلتا المجموعتين في الإمارات وباكستان، والتي ستستمر في العمل من خلال علاماتها التجارية المحلية المعروفة.

وقال عمران علي خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إم بي جي": "حققت مجموعة (إي إم بي جي) نمواً هائلاً منذ انطلاقتها. ومن ناحية أخرى، تمكنا من توفير مختلف العروض والخدمات المتنوعة بالاعتماد على الحلول التكنولوجية والتي ساعدت على تعزيز رحلة النمو هذه والمساهمة باستمرارها عبر السنوات الماضية".

وأضاف خان "إن هذا الاندماج من شأنه أن يسهم في تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى توفير أفضل الحلول وأكثرها تطوراً لأكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم".

وبدوره، علق مارتن سشيباور، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أو إل إكس": "ستسهم عملية الاندماج في فتح آفاق واسعة لكلتا المجموعتين، ومع خبرة مجموعة (إي إم بي جي) في قطاع العقارات، فإننا بالتأكيد سنكون قادرين على توفير المزيد من الخدمات للمستخدمين. بصفتنا أكبر مساهم في مجموعة (إي إم بي جي)، سنكون قادرين على العمل مع أفراد المجموعة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة بشكل أكبر، وتحقيق المزيد من التقدم والنمو".

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