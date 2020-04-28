"أدنوك" تطلق مبادرتها الرمضانية لدعم المجتمع بالشراكة مع الهلال الأحمر

المصدر: وام

أطلقت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك "اليوم مبادرتها الرمضانية السنوية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إطار برنامجها للمسؤولية المجتمعية والهادف إلى خلق تأثير اجتماعي إيجابي مستدام.

تدعم المبادرة موظفي أدنوك الراغبين بالتبرع والمساعدة في دعم المجتمع من خلال توفير آلاف وجبات الإفطار للأفراد وصناديق مؤنة رمضان "مير رمضان" والتي تحتوي على المواد الغذائية الأساسية للأسر المتعففة، وتقوم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بإدارة المبادرة.

وقال عمر صوينع السويدي، رئيس دائرة المكتب التنفيذي في شركة أدنوك: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز روح التكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع، يسرنا أن نطلق هذه المبادرة بالتعاون مع شركائنا في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي تستهدف تعزيز مبادراتنا المجتمعية ودعم الأفراد والأسر المتعففة في شهر رمضان الكريم لاسيما في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف: " نشكر كل من ساهم من موظفينا في دعم هذه المبادرة التي تعكس قيم ومبادئ دولة الإمارات، وترسخ مكانتها نموذجاً لمجتمع التسامح والتعايش الإنساني .. مشيرا إلى أنه سيتم تسليم الطرود الغذائية للمستفيدين هذا العام بدلاً من توزيعها في خيام رمضان كما جرت العادة".

ومن جانبه أكد حمود عبد الله الجنيبي نائب الامين العام لقطاع التسويق وجمع التبرعات في الهلال الأحمر الإماراتي، أن شركة أدنوك تضطلع بدور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة الانتاج في الدولة، كما أنها لم تغفل دورها الإنساني والاجتماعي، فكانت مثالاً للتعاطي الخلاق مع قضايا الوطن الحيوية، وتعزيز مسيرة الدولة الإنسانية والتنموية، من خلال مساندتها المستمرة للجمعيات والمنظمات الإنسانية والتطوعية في الدولة.

تأتي المبادرة ضمن مجموعة المبادرات التي أطلقتها أدنوك والتي تركز على دعم المجتمع خلال هذه الظروف الاستثنائية، حيث تطوع أكثر من 1500 موظف في أدنوك في حملة "متطوعو الإمارات" التي تم إطلاقها لتعزيز جهود التطوع على الصعيد الوطني للمساعدة في الحد من تأثير فيروس كورونا كوفيد 19.. وتشمل قائمة متطوعي أدنوك مجموعة من الموظفين من ذوي التخصصات المختلفة الذين سيشاركون بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأنشطة تشمل العمل الميداني مثل دعم الكوادر الصحية وتوزيع الإمدادات الغذائية على الأحياء السكنية، كذلك الدعم افتراضي من خلال منصات الانترنت تماشياً مع حملة "خلك بالبيت" للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

كما ستقوم أدنوك بتوزيع 10000 حقيبة وقائية تحتوي على معدات الحماية الشخصية مثل الأقنعة والقفازات بالإضافة إلى معقمات اليدين، وذلك في إطار جهود الشركة للمساهمة في حماية أفراد المجتمع والوقاية من الفيروس.. كما خصصت أدنوك أكثر من 120 محطة خدمة تابعة لشركة أدنوك للتوزيع في جميع أنحاء الدولة لتوعية المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها.

وتقدم أدنوك حالياً الدعم لسيارات الإسعاف والطوارئ وكوادر الرعاية الصحية في دولة الإمارات، من خلال توفير الدعم لسيارات الإسعاف الوطنية التي تقوم بالتزود بالوقود في محطات أدنوك للتوزيع.

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