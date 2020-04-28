"الأنصاري للصرافة" تتبرع بـ 150 ألف وجبة لحملة "10 ملايين وجبة"

المصدر: دبي - البيان

تبرّعت شركة "الأنصاري للصرافة" بـ150 ألف وجبة بقيمة 1.2 مليون درهم لحملة "10 ملايين وجبة"، التي جرى إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبرعاية كريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، لمساعدة الأسر المتعففة والمحتاجين والمتضررين من التداعيات الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتستمر المساهمات في الحملة برغم إعلانها بعد أسبوع واحد على انطلاقها تلقي تبرعات تعادل في قيمتها الإجمالية أكثر من 11 مليون وجبة، أتت عن طريق قنوات التبرع المتعددة للحملة بما فيها الموقع الإلكتروني الذي سجل 859 ألف وجبة ساهم بها 7 آلاف متبرع، والرسائل النصية التي قدم 39 ألف متبرع عبرها ما يعادل قيمة 412 ألف وجبة، ومركز الاتصال الذي سجل مساهمات تكافئ 163 ألف وجبة، فيما قدمت الشركات والمؤسسات الخيرية والقطاع والخاص مساهمات تعادل 9.6 مليون وجبة.

وتنظم حملة "10 ملايين وجبة" مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19، وتتكفل الحملة والمؤسسات المتعاونة على تنفيذها بتوصيل مساهمات كافة المتبرعين إلى مستحقيها من المستفيدين من الحملة في مختلف أرجاء الدولة، وفق شبكة دعم لوجستي متكاملة وقاعدة بيانات تفصيلية بمختلف الحالات المحتاجة للدعم.

وقال محمد على الأنصاري رئيس مجلس إدارة "الأنصاري للصرافة": "يعد دعم العمل الخيري والإنساني جزءاً أساسياً من أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في دولة الإمارات، التي ترسخ مكانتها يوماً بعد يوم عاصمةً عالميةً للإنسانية والعمل الخيري والتلاحم المجتمعي، بفضل المبادرات الخلاقة التي تطلقها القيادة الرشيدة للدولة.

وأضاف أن المبادرات النوعية التي تطلقها وترعاها سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مثل حملة 10 ملايين وجبة تسهم في ترسيخ التعاضد والتلاحم المجتمعي وتعزز قيم العطاء والتكافل والإيجابية والمبادرة والإنجاز والتغلب على التحديات، وخصوصاً مع حلول شهر رمضان المبارك وفي ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم وطالت تأثيراتها الاقتصادية كل الدول.

وأكد أن دولة الإمارات وأرضها الطيبة أعطت الكثير للمؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال، وحملة 10 ملايين وجبة هي فرصة لرد الجميل عبر المساهمة في دعم ومساندة المعسرين أثناء هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم.

وتواصل حملة "10 ملايين وجبة"، تلقي المساهمات من أفراد المجتمع ورجال الأعمال ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص عبر القنوات المتعددة التي وفرتها، إذ تتيح الحملة للأفراد والمؤسسات المساهمة في دعم جهودها نقدياً أو عينياً.

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