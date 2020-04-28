"ستراتا" تتبرع بـ 350 ألف قفاز طبي لمؤسسات الرعاية الصحية في أبوظبي

تبرعت ستراتا، الشركة المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة بنحو 350 ألف قفاز طبي لمجموعة من مؤسسات الرعاية الصحية التي تقود حملة مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الإمارة.
وجاء تبرع ستراتا المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم لمواجهة جائحة كورونا، وضمن المبادرة التي أطلقتها شركة مبادلة للاستثمار (#نعمل_نخلص).
وتعد هذه الخطوة تجسيدا لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، طيب الله ثراه، مدشن مسيرة الخير والعطاء والتلاحم المجتمعي التي تسود دولة الإمارات.