شركة تطوير عقاري تقدم إعفاءات للمستأجرين في "ابن بطوطة" و"ديسكفري"

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سيفن تايدز العاملة في مجال تطوير المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تقديمها سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم المستأجرين للوحدات التجارية والسكنية وقطاع التجزئة، بالإضافة إلى تأجير مساحات ضمن مكاتبها في مجمع بوابة ابن بطوطة وعقاراتها في منطقة ديسكفري جاردنز.

وعرضت الشركة على المستأجرين في منطقة ديسكفري جاردنز تمديد فترة الإيجار، وتأجيل الدفعات والأقساط الشهرية للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم أو لأولئك الذين تم خفض رواتبهم. كما ستوفر سيفن تايدز تسهيلات للمستأجرين الراغبين في إنهاء عقودهم مبكراً نتيجة فقدانهم وظائفهم، وذلك من خلال التنازل عن الغرامات المرتبطة بإنهاء عقود الإيجار.

سيستفيد المستأجرون في قطاع التجزئة ضمن منطقة ديسكفري جاردنز من هذه المبادرة أيضاً، حيث قدمت الشركة للمطاعم التي اقتصرت خدماتها على توصيل الطعام فقط، إيجار مجاني لشهري أبريل ومايو، حيث سيتعين عليها دفع رسوم الخدمة الأساسية فقط لتغطية المرافق والتكاليف الثابتة الأخرى المتعلقة بالتشغيل. في حين لن يتوجب على صالونات التجميل وصالات اللياقة البدنية وما شابهها، والتي اضطرت إلى الإغلاق، دفع الإيجار أو رسوم الخدمة خلال هذين الشهرين.

في معرض تعليقه على ذلك، قال عبد الله بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: "لا أحد يحتاج إلى القول بأن هذه الأوقات التي نمر بها هي استثنائية وصعبة، لذا نأخذ على عاتقنا بصفتنا ملاك للعقارات التحلي بالمسؤولية تجاه المستأجرين، لاسيما أولئك الذين يواجهون أعباءً مالية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفي ظل القيود والتدابير الاجتماعية التي أقرتها الحكومة لمواجهة هذه الجائحة وحرصاً منها على سلامة الجميع، فمن الطبيعي أن نتعاطف مع أولئك الذين يواجهون صعوبات مالية، حيث يتجسد هذا التعاطف من خلال المبادرات والتسهيلات التي نقدمها لهم على أرض الواقع".

وأضاف بن سليم: "في ضوء ذلك، قررنا تقديم حزمة من التسهيلات للتخفيف عن المستأجرين قدر الإمكان، ولا يتعلق الأمر بالجانب المالي فقط، بل يمتد إلى الجانب الإنساني من خلال تخفيف الضغوطات النفسية التي تواجه الجميع، نتيجة الحجر المنزلي والعزلة وحالة عدم اليقين التي تراود الناس".

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