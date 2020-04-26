"دبي للسياحة" تطلق برنامج المرشد السياحي عبر الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

أعلنت "كلية دبي للسياحة"، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) إطلاق برنامج المرشد السياحي التدريبي الجديد عبر الإنترنت للراغبين باحتراف هذا المجال. وسيحصل المشاركون عند اجتيازهم البرنامج بنجاح على ترخيص لمدة عامين يخولهم للتقدم بطلب ليصبحوا مرشدين محترفين لمنطمي الجولات السياحية أو إنشاء شركة سياحيه خاصة بهم.

ويعد هذا البرنامج مطلباً أساسياً للحصول على رخصة المرشد السياحي و من خلاله يتم تدريب المشاركين على كيفية تعريف الزوار من حول العالم بدبي وثقافتها، بالإضافة الى تزويدهم بالمهارات التي يحتاجون إليها لإتقان عملهم. وتتوفر الدروس والحصص التدريبية والاختبارات باللغة الإنجليزية، فيما يجري تطوير نسخة منها باللغة الصينية ليتمّ إطلاقها قريباً. و على الراغبين بالتسجيل في البرنامج استكمال مجموعة من الشروط المدرجة على الموقع الإلكتروني.

وفي تعليق له على إطلاق البرنامج، قال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: "أحد أهدافنا الرئيسية هو التأكد من أن كافة زوار دبى لديهم تجربة لا تنسى، لتبقى محفورة في ذاكرتهم مدى الحياة. ويؤدي المرشدون السياحيون في الإمارة دوراً بارزاً في مساعدتنا على تحقيق هذا الهدف".

وأضاف بن حاضر: "يتيح البرنامج الجديد للعديد من الإماراتيين والمقيمين الموهوبين الانضمام إلى القوى العاملة في مجال السياحة. و في ظل الوضع الحالي ومع ازدياد أهمية التعلّم عن بعد عبر الإنترنت، سعينا إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على رخصة المرشد السياحي، حيث يمكن للمهتمين متابعة الدروس أينما كانوا وتعلّم أفضل المهارات لتمثيل دبي كمرشد سياحي محترف".

وبعد استيفاء كافة الشروط الأولية، يجب على المرشحين إكمال ثلاثة مراحل خلال 90 يوماً كحد أقصى. وتشمل: المرحلة الأولى "نهج دبي"، وهو عبارة عن برنامج تدريبي إلكتروني لمدة 12 ساعة يوفر المعلومات والمهارات اللازمة لممارسة عمل المرشد السياحي وكذلك يوفر معايير عالية لخدمة العملاء. وتتضمن منصة "نهج دبي" سلسلة دروس تفاعلية صممت لمساعدة المشاركين على توسيع آفاق معرفتهم بالإمارة وقطاعها السياحي والارتقاء بمهاراتهم في مجال خدمة الزوار والتعامل معهم.

أما المرحلة الثانية فهي "تقييم المعرفة والمقابلة"، وهي عبارة عن اختبار على الإنترنت لمدة ساعتين تتبعه مقابلة افتراضية. فيما تشمل المرحلة الأخيرة وهي "تطوير وتقييم المهارات" مقاطع فيديو ومجموعة أنشطة عبر الانترنت لتعزيز مهارات المشاركين في البرنامج. ويتبعها التقييم العمليّ لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة مع مدرب. و يمكن اتمام جميع هذه الخطوات عبر الإنترنت خلال 21 ساعة.

وبعد النجاح في اجتياز المراحل الثلاث، يحصل المشاركون على شهادة رقمية ورخصة مرشد سياحي صالحة لسنتين. أما الراغبون في أن يصبحوا رواد أعمال يديرون شركاتهم السياحية الخاصة، فعليهم التقدم أيضاً بطلب منفصل للحصول على رخصة "انطلاق" من دائرة التنمية الاقتصادية (للإماراتيين) أو رخصة تجارية إن كان مالك الشركة مقيماً في الدولة.

من جهتها، قالت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي بالكلية: "إن مبادرات التوطين التي أطلقتها كلية دبي للسياحة، ضمن برنامج "مضياف" تساهم في تشجيع الشباب على الانضمام إلى سوق العمل في قطاع السياحة والضيافة، وتزودهم بالمهارات اللازمة وإعدادهم لمهنة مناسبة بناء على مهارتهم وكفاءتهم".

وأضافت: "يشكل برنامج تدريب المرشدين السياحيين عنصرا مهما في برنامج (مضياف)، ونحن نعمل باستمرار على إدخال تحسينات عليه مع أعلى معايير التدريب العالمية. وكون المواطنين هم الأكثر شغفاً بدبي والأنسب ليكونوا سفراء السياحة لدينا فنحن نحرص على دعمهم ومساعدتهم دائماً لبناء مسيرة مهنية احترافية كمرشدين سياحيين. ولتشجيع المزيد من المواطنين للانضمام إلى هذا البرنامج، فإننا نقوم بالترويج لهذه الدورة التدريبية على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، وسننظم أيضا جلسات افتراضية على أساس فردي مع المهتمين لتثقيفهم على كيفية التقدّم بطلب المشاركة وفرص العمل المحتملة في هذا المجال".

وكونها مؤسسة تعليم مهني رائدة في المنطقة، تهدف كلية دبي للسياحة إلى ضمان تزويد السوق بالكوادر المؤهلة ممن يتلقون تدريبا عاليا في دبي. بالإضافة إلى "نهج دبي" و"مضياف" تقدم الكلية أيضا "خبير دبي" وهو برنامج تدريبي تفاعلي عبر الإنترنت لوكلاء السياحة والسفر الدوليين، وذلك كجزء من جهودها في تقديم برامج أساسية تساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة.

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