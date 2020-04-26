"آبل ستور" يطلق هوية مرئية خاصة بشهر رمضان

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

احتفالاً بشهر رمضان، أطلق متجر "آبل ستور" للمستخدمين في الشرق الأوسط هوية مرئية جديدة وفريدة تختلف بين النهار والليل وذلك تماشياً مع تغير أسلوب حياة العملاء وعاداتهم في الشهر الكريم قبل الغروب وبعده، حيث سيعرض دليل النهار والليل تطبيقات وألعاباً مختلفة للاستمتاع طوال فترات اليوم المختلفة.

ويستطيع المستخدمون أثناء النهار اكتشاف مجموعة من التطبيقات تتنوع بين تلك التي تهتم بالصحة وتحسين الذات إلى الطهي والإنتاجية والألعاب البسيطة. أما في الليل، فسينصبّ التركيز على تجارب الألعاب الأكثر احترافية إلى جانب الترفيه وتشغيل المحتوى عبر الإنترنت ومحتوى الصور والفيديو. وتصوِّر الرسومات التي كُلِّف بها الفنان المغربي محمد سميج تجربة الليل والنهار للمساعدة على سرد قصة مرئية إلى جانب محتوى "آبل ستور" الجديد في شهر رمضان الحالي.

وسهلت "آبل" على المستخدمين اكتشاف تطبيقات جديدة تلائم الشهر الكريم مثل Athan Pro وShare the Meal أثناء النهار، ثم التحول إلى تطبيقات الألعاب والترفيه مثل Call of Duty و"شاهد" وOSN أثناء الليل.

ويلقي قسم "اليوم" الضوء على قصص أصلية تساعد المستخدمين على اكتشاف أفضل العروض والقصص التي يمكن مشاهدتها، والمتطلبات الأساسية لشهر رمضان، وقائمة كاملة للاستعداد لهذا الشهر، بالإضافة إلى عروض رمضان للألعاب والفعاليات داخل الألعاب.

كما سيكون هذا أول رمضان يستطيع فيه المستخدمون تجربة "آبل ستور" باللغة العربية بالكامل، مع توفير مزيد من المحتوى المعرّب للمستخدمين.

ويعد "آبل ستور" أكثر أسواق التطبيقات أماناً وحيوية في العالم، حيث يزوره أكثر من نصف مليار شخص كل أسبوع للعثور على مجموعة كبيرة متنوعة من التطبيقات المجانية والمدفوعة.

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