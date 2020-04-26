غرفة أبوظبي تدشن موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة على منصة "تم"

المصدر: وام

أعلنت "غرفة تجارة و صناعة أبوظبي"، عن تطوير موقعها الإلكتروني وتدشينه بحلته الجديدة على منصة خدمات أبوظبي الحكومية "تم" وفق أعلى المعايير العالمية بما يتماشى مع توجهات القيادة الحكيمة بشأن توحيد قنوات تقديم الخدمات الحكومية وتوفير تجربة متعاملين متميزة ومتكاملة في إمارة أبوظبي.

يأتي إطلاق الموقع الجديد في سياق الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمة المجتمع والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.

و يقدم موقع الغرفة الجديد الخدمات و الدعم لقطاع الأعمال وتتضمن إصدار العضويات، شهادات المنشأ و التصديقات إلكترونيا وذلك ضمن توجهاتها لتعزيز الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.

وثمن محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي جهود حكومة أبوظبي للارتقاء بمنظومة خدمات أبوظبي الحكومية "تم" وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، وذلك من خلال توحيد وتكاتف الجهود بما يعزز التكامل الرقمي الحكومي في إمارة أبوظبي.

وأوضح المهيري أن من شأن هذه المنظومة توفير الخدمات للجمهور أينما كانوا ما يسهل عليهم الإجراءات ويوفر الوقت مشيرا إلى أن حكومة أبوظبي حريصة على مواكبة أحدث الطرق والأساليب في التواصل مع الجمهور لمواكبة التطور التقني وتقديم خدمات نوعية مميزة حرصا على جودة وسرعة الأعمال.

و أشار إلى أنه يمكن للمتعاملين ورجال الأعمال ومتصفحي موقع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الجديد الاستفادة من الخدمات المتوفرة رقميا عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية "تم" والمساهمة في تطويرها عن طريق استخدامها والمشاركة بآرائهم وملاحظاتهم عبر القنوات الرقمية من أجل العمل عليها لإثراء تجربة المتعاملين باستخدام هذه الخدمات.

وأشاد المهندس محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية بالإنابة بالتعاون في إطلاق الموقع الإلكتروني لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على منصة خدمات أبوظبي الحكومية "تم" والتي تستكمل جهود حكومة أبوظبي لدفع عجلة التحول الرقمي على امتداد الإمارة وتمكين جميع السكان من الاستفادة من الخدمات الرقمية المتوفرة .. وقال: " يتيح لنا هذا التعاون الفرصة لتعزيز النمو الاقتصادي و التمكين الرقمي لمجتمع الأعمال في جميع أنحاء أبوظبي".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز