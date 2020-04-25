"سي ئي أو وورلد": دبي الثانية عالمياً في العمل عن بُعد

المصدر: دبي- سيد صالح

صُنفَت دبي في المركز الثاني عالمياً على قائمة "أفضل مدن العالم للعمل عن بُعد في 2020"، والتي أصدرتها أمس مجلة «سي ئي أو وورلد» الأمريكية.

وصدرت القائمة ضمن دراسة أجرتها المجلة عن أفضل مدن العالم في وظائف العمل عن بُعد، بما في ذلك العمل من المنزل، خلال العام الجاري.

وحصلت دبي وفقاً للدراسة على 85,7 درجة من إجمالي 100 درجة، ولم تتفوق عليها سوى سان فرانسيسكو فقط، والتي حصلت على 58,97 درجة.

وكانت المراكز من الثالث حتى العاشر على القائمة من نصيب دلهي «85,65 درجة»، وارسو «85,33 درجة»، بوخارست «85,31 درجة»، بودابست «85,24 درجة»، هيوستون «84,4 درجة»، كييف «84,28 درجة»، لاس فيغاس «84,13 درجة»، ونيويورك «84,09 درجة».

وتضمنت القائمة 60 مدينة حول العالم، واستندت المجلة في ترتيب المدن على القائمة إلى سبعة معايير وعوامل تصنيفية مقسمة إلى مجموعتين رئيسيتين من المعايير.

المجموعة الأولى هي المعايير والعوامل المتعلقة بالعمل نفسه، والتي تتضمن خمسة معايير هي متوسط سرعة الانترنت في كل مدينة، نسبة المقاهي المتوفرة إلى عدد السكان في كل مدينة، وفرة الخيارات المتاحة لتوصيل الطعام إلى المنازل، نسبة الأماكن المتاحة للعمل المشترك إلى عدد السكان في كل مدينة، وأخيراً توافر الوظائف التي تتيح للموظفين خيارات العمل عن بُعد.

وأما المجموعة الثانية، فهي المعايير المتعلقة بنمط المعيشة، وتتضمن معيارين هما كلفة الحواسب النقالة وكلفة المعيشة عموماً في كل مدينة.