يوسف علي يتبرع بمليون درهم دعماً لحملة "10 ملايين وجبة"

المصدر: أبوظبي ــ البيان

تواصل حملة 10 ملايين وجبة، التي تعد الحملة المجتمعية الأكبر وطنياً، استقبال التبرعات المتدفقة من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات وأفراد المجتمع، وقدم رجل الأعمال يوسف علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "اللولو العالمية" تبرعاً بقيمة مليون درهم.

ويوفر مبلغ المليون درهم125 ألف وجبة غذائية أو ما يكافئها من الطرود التموينية التي تتكفل حملة 10 ملايين وجبة بتوصيلها إلى الفئات المستهدفة في أماكن تواجدها في مختلف أنحاء الدولة، وذلك للمساهمة في الحملة التي جرى إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبرعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، بهدف توفير الدعم الغذائي للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات وباء كورونا المستجد "كوفيد – 19"، ومساعدة الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

ويستمر، منذ بداية إطلاق حملة 10 ملايين وجبة، تدفق التبرعات من أفراد المجتمع ورجال الأعمال ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وهيئات العمل الإنساني والاجتماعي وفاعلي الخير دعماً للحملة المجتمعية الوطنية الأكبر من نوعها، التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19.

وأكد يوسف علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "اللولو العالمية" أن حملة 10 ملايين وجبة التي أطلقتها سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، تعد من المبادرات الإنسانية المتميزة، كونها تتزامن مع شهر رمضان الكريم، وتستهدف مد يد العون إلى الأسر المتعففة والفئات الأكثر تضرراً من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً، وهؤلاء بحاجة لمن يساندهم في هذه الظروف ويرسم البسمة على وجوههم، ودولة الإمارات بقيادتها الرشيدة ومجتمعها المعطاء سباقة دائماً في الجانب الخيري والإنساني لجميع المحتاجين من دون استثناء.

وقال إن حرصه على المساهمة في هذه الحملة الوطنية الأكبر مجتمعياً يأتي التزاماً بمبادئ المسؤولية المجتمعية، داعياً كل القادرين إلى ضرورة المساهمة في دعم الحملة لتحقيق هدفها النبيل، مؤكداً أن دولة الإمارات له فضل كبير على كل من يعيش أو يعمل على أرضها الطيبة، وهذا وقت رد الجميل للمجتمع في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الفئات الأقل دخلاً.

وأضاف أن هذه المبادرات النوعية المشرفة التي تطلقها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات ويساهم فيها شعب الإمارات بشكل لافت تعد دليلاً جديداً على أننا نعيش في عاصمة الإنسانية والعمل الخيري في العالم، وخصوصاً أن القيادة تقدم للجميع القدوة الحسنة في الدعوة إلى التكاتف والتآزر المجتمعي لتخطي التحديات التي يمر بها العالم بأسره حالياً وطالت آثارها كل دوله بلا استثناء.

وتستهدف حملة 10 ملايين وجبة توفير الدعم الغذائي ضمن منظومة متكاملة تساند الأسر المتعففة والشرائح الاجتماعية الأقل دخلاً والفئات الأكثر تضرراً من الظروف الراهنة، بالتزامن مع شهر العطاء والبر والتراحم.



وتتنوع المنصات والوسائل التي يمكن من خلالها للأفراد والمؤسسات المساهمة في دعم الحملة نقدياً أو عينياً، سواء عبر الموقع الإلكتروني 10millionmeals.ae، أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة عبر الأرقام الموضحة على الموقع، أو من خلال التبرع على الحساب المصرفي الخاص بالحملة، أو بتقديم تبرعات عينية غذائية أو تموينية بالتواصل المباشر مع فريق الحملة على الرقم المجاني الخاص بالتبرعات العينية (8004006).