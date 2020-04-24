إنفينيتي QX60.. متعة في القيادة تجمع بين الأداء والقوة

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم شركة المسعود للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات إنفينيتي في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، سيارة إنفينيتي بطرازها الجديد QX60، لتمنحك فرصة إعادة صياغة مفاهيم القيادة العصرية، بحرّية مطلقة وانسيابية، من خلال تصميمها المفعم بالفخامة، وتقنياتها التفاعلية ومزاياها المتعددة، سواء على مستوى التصميم الخارجي أو المقصورة الداخلية.

وتوفرQX60 مساحة واسعة وراحة فخمة تستوعب جميع إمكانيات الحياة المعاصرة، وهي تعتبر من السيارات المنتمية لفئة سيارات الكروس أوفر التي تعزز تجربة القيادة وتزيدها مرونة.

وتتمتع السيارة بمعايير السلامة العالية، والقدرة على التحكم من خلال اعتماد عدة تقنيات متطورة، تشمل نظام شاشة الرؤية الشاملة الذي يوفر رؤية واضحة وشاملة خاصة عند المناورة في الأماكن الضيقة، في حين سيقوم نظام كشف الأجسام المتحركة بالتنبيه عند اكتشاف شيء ما في المنقطة المحيطة بالسيارة.

نظام تكنولوجي متقدم

يقدم الطراز الجديد من إنفينيتي نظام التحذير التنبؤي قبل الاصطدام الأمامي، المصمم لتنبيه السائق بإشارات مرئية ومسموعة إلى مخاطر الاصطدام الأمامي، كما يمكنه استشعار تخفيف سرعة المركبة الأمامية، وبالتالي التنبيه واتخاذ الحذر.

وتقدم السيارة مفتاح اختيار نمط القيادة، وهو النظام التقني المتقدم الذي يحقق مستوى أعلى من الأداء والتحكم، من خلال تمكين السائق من اختيار نمط القيادة الذي يناسبه من بين الأنماط الثلاثة: القياسي والاقتصادي والرياضي.

مقصورة داخلية بأرقى المعايير

صُنعت جميع الأسطح الداخلية والمقاعد بحرفية عالية ومن مواد عصرية ومتينة، مع التزام كامل بمعايير الراحة والسلامة في أدق تفاصيل المقصورة الداخلية للسيارة.

أما معايير السلامة، فيضبط النظام المتقدم للوسائد الهوائية من إنفينيتي معدلات سرعة الانتفاخ في الوسائد، حسب شدة الاصطدام واستخدام أحزمة الأمان، في حين تتسع مقاعد QX60 الجلدية لسبعة ركاب.

محرك قوي ونظام دفع ذكي

تتميز السيارة بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لترات بخاصية الحقن المباشر للوقود، ما يزيد قوة وكفاءة السيارة، وتسهم التقنية المتقدمة للحقن المباشر بالوقود في تعزيز القوة وعزم الدوران مع المحافظة على سلاستها واستجابتها.

كما أنها تتمتع بنظام الدفع الذكي بكامل العجلات قادر على تعزيز عمل المحرك عندما تتغير ظروف الطريق، إذ يتم إرسال نسبة من القوة تتراوح بين صفر و50% إلى العجلتين الخلفيتين، ما يعزز التشبث والتحكم بالعجلات الأربع.

المصابيح

تقدم السيارة المصابيح النهارية بتقنية LED المستوحاة من شكل العين البشرية مستوى آخر من الوعي وتعزز الرؤية، الأمر الذي يسمح لك بمشاهدة الطريق أمامك بشكل أكثر وضوحاً وأماناً، فضلاً عن مصابيح الضباب بتقنية LED، التي تعمل بكفاءة أكبر وتخترق الضباب لتساعدك في التركيز على الطريق.